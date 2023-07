Es una estrategia común que utilizan los abogados la suspensión definitiva que le concedió el Juzgado Tercero de Distrito al ex Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez, contra la vinculación a proceso relacionada a una compra de vehículos durante su administración, declaró el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataraín.

“Yo se que esto no termina ahí, yo en lo particular no comparto el tema de que hay ‘tortuguismo’, yo creo que sí está caminando, el punto es que ahí son estrategias también de abogados, que es común que se vea eso en los tribunales”, añadió.