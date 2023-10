La desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación es una venganza de un dictador contra quienes no piensan como él o no hacen lo que él quiere, manifestó el Senador Mario Zamora Gastélum.

”Prácticamente desaparecen 13 fideicomisos del Poder Judicial, que le quitan 15 mil millones de pesos; simple y sencillamente llamemos las cosas por su nombre: por una venganza, porque hay un Gobierno que quiere que sólo exista una voz”, añadió Zamora Gastélum.

Agregó que en esos fideicomisos hay dinero que tiene que ver con prestaciones, con apoyos de salud, con apoyos de vivienda, quienes se están manifestando no son los magistrados o los jueces, son los empleados de base que se están viendo afectados, esa es la realidad por más mentiras que quieran decir desde el Gobierno federal.

”Son los empleados de base (los afectados) y nunca habíamos visto tan descaradamente que se ponga en riesgo la República, que es en lo que vivimos, un Estado con tres poderes distintos, independientes y no más uno que otro, si ya han avasallado en el Legislativo, porque desgraciadamente y lo obtuvieron en los votos lo reconozco, pero los diputados y los senadores de Morena sólo obedecen lo que una persona les ordena, que ni siquiera es él para hablarles para ordenarles, les mandan a cualquiera a decirles no le van a mover ni una coma y así lo hacen”, reiteró Zamora Gastélum.

”Ayer (jueves) mientras con el argumento de la austeridad y la transparencia deshacían 13 fideicomisos del Poder Judicial formaban otro para la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), para el Ejército, para el supuesto Tren Maya, es increíble, a la fecha es hora que no rinden cuentas de un montón de fideicomisos que se apropiaron hace algunos años, entre ellos el de la Financiera Rural que la terminaron tronando por corruptos y por ineptos”.

Reiteró que lo que se está viviendo es increíble y nada más se tiene una oportunidad de salvación, por decirlo en el buen sentido de la palabra y son las elecciones del 2024.

Por ello pidió que se den a conocer este tipo de cosas, porque hay que reconocerlo, sí hay en la sociedad de repente miedo de hablar, de expresarse, por lo que se le tiene que ir perdiendo ese miedo y son mucho más los ciudadanos que quieren defender algo que la humanidad ha defendido desde siempre, que es la libertad, libertad de pensar libremente, de poderse expresarse con respeto y la libertad de decidir a quién se quiere que los gobierne.

Expresó que la iniciativa de extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que fue aprobada ya por los diputados federales va llegar al Senado de la República la semana que entra, es una votación de mayoría simple y la mayoría simple la tienen los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados, que no dialogan.

”Quisimos hacer una votación para que se pusiera ese tema, a que pudiera ir gente del Poder Judicial y escucharlos, oye, si te van a afectar lo mínimo es vamos escuchando a las partes, hacer un parlamento abierto, ni modo, nos mayoritearon, lo tengo que reconocer, no fue posible el que se diera el diálogo”, reiteró en las instalaciones del PRI en Mazatlán.

Recalcó que los legisladores de oposición no se van a callar, van señalar, van a decir las cosas como son y si lo quieren hacer a chaleco y a fuerzas que en su salud lo encuentren y que en las próximas elecciones ponga el tiempo a cada quien en su lugar.

”Si es un tema de austeridad fíjense: Pemex hoy en promedio pierde 890 millones de pesos diarios, la CFE de Manuel Bartlett pierde más, menos 250, 300 millones de pesos diarios, con una semana que dejaran de perder dinero estas dos empresas que las han manejado con las patas, esa es la realidad, pues con eso se solventaría lo que dicen que están esos fideicomisos”, subrayó el Senador de la República.

”O sea, no hay congruencia, digamos las cosas como son, es una venganza de un dictador que no puede tolerar que alguien piense diferente o que no haga lo que quieren que se haga y lo mismo sucede en los estados y lo mismo está sucediendo en los municipios”.

Crisis del campo

El legislador priista manifestó que en el campo se ve un problema que tiene que ver desde la comercialización de la cosecha anterior que no han terminado de pagar, el incremento de los insumos, la desaparición de prácticamente todos los programas que había para este sector.

”Y ahora con este tema de la sequía que nosotros propusimos desde el 3 de octubre pasado, dijimos es un buen momento, antes de que se acabe el año siempre se dan muchas reasignaciones presupuestales, programas que no se llevaron a cabo, hay bolsas importantes de dinero y este es buen momento para ir a luchar y pelear”, continuó.

”Si se nos llega esta sequía que al parecer nos puede traer consecuencias muy graves, era un buen momento, hay muchas todavía hectáreas que no están sembradas, que se podrían meter a un programa de drenaje parcelario, podríamos activar pozos, hacer otros, hacer bordos, incluso hasta revestir canales que nos permitiera esos apoyos poder hacer un mejor uso del agua”.

Si llueve y no se agrava la sequía que bueno, pero si no iba ser de gran ayuda y desgraciadamente del 3 de octubre a la fecha no se ve absolutamente nada y dijo que en una plática que tuvo el jueves con el director de la Comisión Nacional del Agua el funcionario federal comparte la preocupación de lo que puede ser la sequía.

Por ejemplo en Zacatecas cerca de 200 mil hectáreas no se van a sembrar de frijol, casi un millón de hectáreas tanto de riego como de temporal en donde no va poderse sembrar absolutamente nada y en Sinaloa en una declaración de un líder agrícola del norte del estado decía que solo hay agua para prácticamente el 30 por ciento de las hectáreas de riego.

También manifestó que en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa si hay algún hecho delictivo que investigar que se haga, pero lo que no está bien es que se realice una persecución política.

Reiteró que en la oposición sí hay alternativa posible, tiene muy claro que en el pasado hubo muchos errores y nadie de los presentes quiere regresar al pasado, lo que sí quieren es poder tener un mejor porvenir y eso nunca va ser en un país de 130 millones de mexicanos donde sólo exista una sola voz.