$!Vecinos de la Colonia Juárez de Mazatlán se quejan del olor que despiden aguas negras que inundan las calles

“Tenemos años así, no aguantamos la peste a diario, le estaba diciendo al señor que así como que ya es el perfume que tenemos aquí, hasta uno se va acostumbrando a la peste, se pone así cuando recién llueve, a los días que no llueve”, mencionó.

María Isabel Lizárraga, vecina que vive entre las calles Jorge Negrete y Vicente Suárez, sostuvo que todos los años es la misma situación, es por eso que ha subido la banqueta de su casa varias veces para que no se le metan las aguas negras a su vivienda.

Vecinos de la Colonia Benito Juárez no soportan los malos olores que están ocasionando varios brotes de aguas negras en el sector, mismos que están ocasionando inundaciones que pudieran provocar enfermedades en los habitantes.

Todas las aguas negras desembocan en la Avenida Independencia, donde hay lagunas de agua maloliente que tiene a los vecinos disgustados con los servicios que brinda la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

“Hemos hablado varias veces, hasta juntas hemos tenido con ellos, pero no se arregla, cada que llueve es la misma, la lluvia de ayer no estuvo ni fuerte, y nos pasó esto, aunque la verdad no era para que se pusiera así”, detalló María Isabel.