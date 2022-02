Veda electoral no afecta proceso de elección de síndicos y comisarios: Secretario del Ayuntamiento

La veda electoral por la revocación de mandato no afecta el proceso de elección de síndicos y comisarios en el municipio de Mazatlán, dijo el Secretario del Ayuntamiento, Édgar Augusto González Zataráin.

“Finalmente como ya se saca una convocatoria, el tema de las convocatorias son así, a secas, convocatoria, no hay problema, y ya la difusión de cada uno como ciudadano, como síndico (candidato) ya no es gobierno, ya son ciudadanos, ahí no altera porque finalmente no hay un lineamiento por lo menos hasta el momento para ellos, todos los lineamientos son para Gobierno”, dijo González Zataráin

“Y los lineamientos para nosotros como Gobierno nosotros no vamos a estar en campaña, son los ciudadanos, nada más en el tema de la difusión de la convocatoria pues ahí vamos a tener cuidado, se pone la convocatoria en los estrados, en donde se debe de poner sin que aparezca como promocional”.

El Secretario del Ayuntamiento también expresó que la Consulta de Revocación de Mandato como la que se realizará el próximo 10 de abril en el caso del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es un tema que es bueno, que se tiene en otros países y en el caso de México va iniciando, algún día se tiene que ir precisando, mejorando y entrar a una nueva cultura de eso.

“Es un tema que en algunos lugares se tiene, en algunos países, es bueno, aquí vas iniciando, algún día tiene que ir precisando, mejorando, tenemos que entrar a una nueva cultura en ese sentido, por qué, porque bueno un periodo de gobierno es muy amplio, son seis años en un Gobierno federal como es el caso”, continuó.

“Y bueno, hay gobiernos que son buenos, medianos, hay unos que son muy malos y esos seis años se convierten en una pesadilla, entonces el ciudadano tendrá la oportunidad de revocarle ese mandado”.

La veda electoral comenzó este viernes 4 de febrero y concluirá el 10 de abril cuando se realice la Consulta de Revocación de Mandato.

González Zataráin reiteró que le ve el lado bueno a esta consulta, no le busca los errores sino el beneficio que a largo plazo tendrá socialmente y a todo el país.

También informó que las sesiones de Cabildo se seguirán realizando, sin difusión, con todos los cuidados con los lineamientos de la veda electoral y la siguiente sesión será el jueves 10 del presente mes, además se tendrán firmas de convenios con instituciones y estas serán sin la difusión que se dada anteriormente.