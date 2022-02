Viaja Alcalde de Mazatlán a Culiacán para reunirse con Gobernador y tomar decisión sobre el Carnaval

MAZATÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres viajó este viernes a Culiacán para reunirse con el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para tomar una decisión sobre si se realiza o no, o se pospone el Carnaval Internacional de Mazatlán 2022, confirmó el Secretario del Ayuntamiento, Édgar Augusto González Zataráin.

“Sí (viajó este viernes a Culiacán), yo no sé la verdad la hora, ni el lugar ni nada, pero sé que él tiene que verse con el Gobernador para el tema de lo que había publicado, el tema del Carnaval”, añadió.

“Ayer (jueves) mismo lo decía públicamente allá abajo, y lo acompañé, y me gusta esa parte que él tiene con mucha claridad y no tiene prisa en eso, él ha sido muy claro y dice lo haremos de manera conjunta con el Gobernador y está consciente que si se indica que no, está consciente de que no (se hace el Carnaval), no pasa nada, yo creo que esa parte el Alcalde ha madurado muy bien esa idea”.

Reiteró que no hay una hora específica para que se dé esa reunión entre el Presidente Municipal de Mazatlán y el Gobernador de Sinaloa.

“No, no hay una hora, ellos se están comunicando y ya dependerá de qué hora se quedaron de ver, yo sé que hoy salía a la ciudad de Culiacán, que iba a estar a la espera, no sé si ya salió, la verdad mentiría, pero sí estaba en espera de eso”, reiteró el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

La mañana del jueves el propio Alcalde manifestó que se comunicaría con el Gobernador del Estado para ver dónde se reunirían para tomar una decisión sobre si se realiza o no el Carnaval de este año o se pospone y la decisión la dará a conocer el propio Rocha Moya.

Originalmente el Carnaval de Mazatlán está programado para realizarse del 24 de febrero al 1 de marzo.

Sin embargo, del 7 al 20 de febrero el Semáforo epidemiológico por la pandemia del Covid-19 en Sinaloa está en naranja, que tiene cuatro colores, en el que el más bajo es el verde, le siguen amarillo, después el naranja y por último el rojo o de mayor incidencia de contagios.

A la reunión de este jueves no asistirá el Secretario de Salud en la entidad, Héctor Melesio Cuén Ojeda, pues se encuentra en la Ciudad de México, se dio a conocer.