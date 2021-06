$!Votaciones de este domingo no detienen el turismo en Mazatlán

MAZATLÁN._ Las votaciones que se llevarán a cabo este domingo en Mazatlán no afectaron la asistencia de turistas para este fin de semana en los centros de hospedaje, apuntó Julio Birrueta Covarrubias, director de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas en Mazatlán (hoteles ubicados en Zona Dorada).

Informó que las reservaciones para este viernes, sábado y domingo reflejan un 67 por ciento; una cifra muy buena, según lo calificó el representante hotelero. Ya que hasta la cuarta y quinta semana de junio es cuando comienzan a subir los niveles de ocupación.

“Considerando la pandemia está bien, yo creo que son personas que simplemente no van a querer votar y ya, y luego estaba escuchando que en las elecciones intermedias vota menos del 40 por ciento. La ocupación sí está bien, no está abajo, en promedio está un 67 por ciento, que es buenísimo”.

De igual manera, José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas, comentó que la tendencia de los centros de hospedaje que se ubican en la Avenida del Mar, se encuentran entre un 58-60 por ciento, del cual ve mayor turismo familiar.

Por otro lado, la Operadora de Servicios Turísticos, Claudia -quien se dedica a rentar paseos y actividades turísticas en la Zona Dorada-, dijo que a su parecer la demanda era alta porque veía mucha demanda en internet y un importante flujo de personas.

“Está viniendo gente aquí a Mazatlán, no bajó (el turismo), veo igual o más gente, de hecho está muy bien, está como si no fuera a ver votaciones. Para mí, a lo que conozco, está mejor, podríamos decir que no le veo baja de turistas”.