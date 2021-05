‘Ya los alcancé, la elección es de tres’, dice Martín Heredia, candidato a Alcalde de Mazatlán

El candidato a la Alcaldía de Mazatlán por Movimiento Ciudadano, Martín Heredia Lizárraga, aseguró que ha alcanzado en la preferencia electoral a los candidatos más posicionados, Luis Guillermo Benítez Torres y Fernando Pucheta Sánchez.

Dijo que tanto el candidato de Morena-PAS y el candidato del PRI-PAN-PRD, respectivamente, no están haciendo campaña en las calles como se espera de ellos, que no pueden tocar las puertas de las casas por los compromisos incumplidos como presidentes municipales, cada uno en su periodo.

“Aparte de que están bien gordos ellos no pueden caminar, no pueden tocar puertas a las casas porque les van a mentar la madre. Yo no les he fallado. Yo fui Diputado federal y le di respuestas a Mazatlán, en cada colonia casi tengo un testimonio de lo que he hecho en mi vida pública y en mi vida privada”, manifestó.

“Ahí es donde les estoy tomando ventaja y por eso ya los alcancé, esta elección era de dos según ellos cuando iniciaron, ¿pues qué creen?, hoy es de tres. Y si hoy fueran las elecciones cualquiera de los tres podría ganar, ¿pero saben qué?, falta un mes, y esta elección prácticamente ya está definida”.

Heredia Lizárraga dijo que la principal inconformidad del ciudadano en Mazatlán es que “no lo ven”, no lo toman en cuenta, una inquietud incluso más fuerte que la misma seguridad pública.

Comentó que por eso en su Gobierno hará lo necesario para que el ciudadano verdaderamente se sienta atendido por su Gobierno municipal.

El ex candidato a la Gubernatura de Sinaloa anunció que en los próximos días dará a conocer con más detalle su plan de Gobierno, una serie de propuestas que no se limitan en enunciados como “más limpieza” o “más seguridad”, sino que se detalla cómo se harán una realidad.