Yo le aposté y puse mi granito de arena para que hubiera éxito en Carnaval, dice Cuén, aunque al principio no lo avalaba, reconoce

El Secretario de Salud estatal, Héctor Melesio Cuén Ojeda, aseguró que le apostó a que la gente no se contagie de coronavirus y estuvo todos los días en este puerto para monitorear el desarrollo de los eventos.

“Yo le aposté y puse mi granito de arena para que hubiera éxito en este Carnaval, yo soy una persona que soy institucional, una vez que tomamos la decisión nosotros nos volcamos con todo aquí en Mazatlán, con verificadores, con cientos de litros de gel antibacterial, con 6 mil pruebas de laboratorio, con 25 mil volantes para informarle a la gente”, subrayó.

“De tal manera que yo no creo que alguien quiera que le vaya mal a Sinaloa, yo no creo que alguien quiera que alguien muera, si no pregúntenles a los familiares de esas 9 mil 600 gentes que han muerto por Covid-19 (en Sinaloa), entonces, yo como autoridad de salud, desde luego voy a seguir insistiendo que usen cubrebocas, ¿hasta cuándo?, hasta que el Consejo General de salud retire lo que es la emergencia sanitaria”.

Manifestó que si los contagios siguen a la baja podrían autorizarse actividades turísticas en Semana Santa y de Pascua, según sea el comportamiento epidemiológico.

Se aplicaría, igualmente, un protocolo sanitario para prevenir contagios del Covid-19.

Cuestionado sobre el desbordamiento en los aforos en los eventos del Carnaval, dijo que puede hacer un incremento de contagios del Covid-19.

“Definitivamente ustedes se dieron cuenta que en un principio nosotros estábamos en contra, sin embargo, al final cuando tomamos la decisión prácticamente venía a la baja lo que es el índice de letalidad, así como también el índice de contagios y en ese tenor de repente cambia el semáforo epidemiológico de naranja a amarillo”, continuó Cuén Ojeda en entrevista.

Agregó que de repente se encontró la ocupación hospitalaria por debajo de 20 ó de 15 por ciento y se hizo un estudio de lo que estaba pasando en otros países, en Europa, en Estados Unidos venía a la baja, por eso es que se tomó la decisión de autorizar el Carnaval de Mazatlán.

“Sin embargo, yo siempre lo dije y di una recomendación a la gente: no anden en los borlones, siempre lo dije, porque nosotros podemos tener control de los antros, los restaurantes, inclusive en el estadio (Teodoro Mariscal) podríamos tener control, nunca en Olas Altas, por ejemplo”, reiteró el Secretario de Salud en Sinaloa.

“Lógicamente que el acercamiento de la gente, el hecho de no tener la sana distancia, esto tiene como consecuencia un incremento del contagio, aquí la ventaja que hemos encontrado es que el contagio ha ido a la baja y lo que puede pasar es que se frene ese descenso”.

Este 1 de marzo murieron 16 personas en Sinaloa por Covid-19, de las cuales 11 no estaban vacunadas y cinco son adultos con alguna comorbilidad, por lo que una vez más juega un papel muy importante la vacunación, por lo que es importante que la población se ponga la vacuna de refuerzo, invitó.