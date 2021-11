‘Yo no estoy haciendo nada malo’, dice el fotógrafo que sufrió abuso policiaco en Mazatlán

José María Robles, “El fotógrafo de 10 pesitos” que sufrió abuso policiaco y fue encarcelado por su “apariencia”, acudió esta mañana al Palacio Municipal para agradecer al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y exigir justicia.

Fue un atropello hacia mis derechos, reclama tras entrevistarse con “El Químico”.

Manifestó que no está haciendo nada malo y lo que hace es buscarle a la vida un medio de cómo trabajar.

“Estoy buscando justicia, como les digo, yo espero causar en las personas de que hagan sus denuncias, porque tal vez hay muchos con miedo no las quieren hacer, muchos por decir que no va a pasar (nada) no la quieren hacer, pero yo les digo, unas palabras que publiqué en mis redes, es como les digo, así se formó México”, expresó Robles tras la entrevista con el Presidente Municipal la mañana de este martes.

“El Gobierno se compromete ya a darle seguimiento a mi caso para dar con los responsables del acto y aclarar las cosas de que fue un atropello en contra de mis derechos, y pues yo lo que les digo yo no estoy haciendo nada malo, y lo que hago es buscarle a la vida un medio de cómo trabajar, tener un sustento porque padezco esclerosis múltiple, soy un joven de 25 años que tal vez no estoy logrando las cosas de un joven que a esta edad ya debería tener, yo voy poco a poco”.

También dijo no recordar de quién son unas palabras, pero que dicen “prefiero morir parado que vivir arrodillado”.

“Yo voy a llegar hasta donde las personas que cometieron el delito se den a conocer y no dejar que todo esto siga pasando, sí confío en que se solucione y vamos a hacer de todo para que pase”, recalcó.

También dio a conocer que tiene temor a represalias porque siempre va a existir gente cobarde que no tiene ningún tipo de sentido a hacer ese tipo de cosas, pero las hay, pero irá sin miedo hacia adelante y antes también tuvo una detención, pero en esa ocasión no presentó denuncia.

Tras salir de la entrevista con el Alcalde manifestó que presentará una denuncia ante el Ministerio Público, una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y después acudirá nuevamente ante las autoridades municipales a dar la versión de los hechos y que éstas le den seguimiento.

José María Robles recordó que la tarde del domingo salió de trabajar, ya que labora en el monumento al pescador y al llegar a la colonia Jaripillo, donde vive, caminaba con todo sus aparatos, mochila, tripié y sombrero.

“Los policías se detuvieron totalmente ahí, se bajaron tres policías a lo cual me dice (uno de ellos) ‘qué estás haciendo ahí’, les digo pues vengo de tomar fotos, soy ‘El fotógrafo de 10 pesitos’, por lo cual les pregunté cuál es el motivo de mi detención, me dijeron que por portar un sombrero, que había alguien que estaba digamos que suscitando delitos ahí por la zona usaba el mismo (tipo de) sombrero que yo, y ese fue el motivo para decir que yo era”, recordó.

“Y yo les dije pues revisen todo lo que tengo y al decirles tus derechos a las autoridades es como si les estuvieras agrediendo de una forma muy, muy fea, y pues por eso fue que me llevaron a enfrente de Villas del Rey a un Centro (de Seguridad Ciudadana) donde me detuvieron, a lo cual me procesaron, me hicieron todo y es algo que de verdad no entiendo, un proceso que utilizan ellos es hacer el que te bajes los pantalones”.

“Para mí no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas y fue lo que se me hizo un poco desagradable esa situación, sucedió el pasado domingo 14 de noviembre, se suscitó en un proceso más o menos de las seis y media como hasta las siete y media, siete cuarenta más o menos (de la Tarde-Noche)”, informó ante personal de medios de comunicación.

Se investigará y sancionará: Alcalde

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que dio instrucciones para que se investigara y sancionara.

“Inmediatamente que me enteré públicamente di instrucciones para que se investigara y sancionara con todo, soy enemigo de las injusticias policiacas”, añadió Benítez Torres momentos antes de entrevistarse en la sala de espera de la Presidencia Municipal con el denunciante, José María Robles, conocido como “El fotógrafo de los 10 pestiños”.

Agregó que hay un Órgano Interno en la corporación y si esa instancia solapa esta situación se debe hacer lo mismo, limpiarlo, cambiarlo.

También dijo que las denuncias previas a este caso por presunto abuso policiaco están en diferentes avances de trámites, son internos, el Alcalde no puede entrar y decidir, hay un Órgano Interno para ello.