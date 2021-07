”E stamos bien calificados , pero aspiramos a convencer a más gente, a que se vaya creando más consciencia, que haya más revolución de las consciencias [...] Creo, pasado el tiempo, no haber defraudado la esperanza, de quienes votaron por mí hace tres años”, argumentó, para después destacar la calificación que obtuvo como mandatario, misma que, según aseguró, es de 6.7 en promedio.

“Porque continúe, el 72.4 por ciento; porque renuncie, el 22.7 por ciento; le da igual, 1.1 por ciento; no contestó, el 3.8 por ciento”, detalló el político tabasqueño, quien fue interrumpido con aplausos por parte de quienes se encontraban presentes en el Patio de Honor del Palacio Nacional, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

“La revocación de mandato propone que si el pueblo no está satisfecho con la forma de Gobierno del presidente en turno se puede votar para que renuncie antes de terminar su sexenio ”, explicó. “’Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo del presidente, ¿usted votaría para que renuncie o que termine su sexenio?’”, dijo el mandatario nacional respecto a una de las preguntas de la encuesta .

MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió durante su ‘ Informe del Tercer Año del Triunfo Histórico Democrático del Pueblo de México ’ que según los resultados de una encuesta telefónica elaborada por su propio Gobierno -de la cual no explicó la metodología, ni las fechas en las que se habría aplicado-, el 72.4 por ciento de los mexicanos quiere que siga en la Presidencia de la República hasta el final de su sexenio.

En otro resultado de la encuesta presentada por el presidente, el 53 por ciento de las personas considera que el país se encuentra peor o igual al sexenio anterior en el combate a la corrupción. Sin embargo, afirmó que 64 por ciento de los mexicanos piensan que su Gobierno representa un cambio importante.

“Nosotros aspiramos a establecer en México una auténtica y verdadera democracia, no una dictadura o tiranía, no queremos excluir a nadie. Este país lo tenemos que construir con el respeto a las libertades y con la participación de todos los mexicanos”, indicó el mandatario nacional.

“Nadie en honor a la verdad podrá decir que no he cumplido con mi compromiso de desterrar la corrupción y destinar mi imaginación experiencia y trabajo en beneficio del pueblo y la Nación. Los logros están a la vista, a pesar de la pandemia y el sufrimiento, la gente no ha perdido la fe en un mejor porvenir”, abundó.

“Existen libertades plenas y poco a poco vamos pacificando al país, sin violar derechos humanos y sin reprimir al pueblo. Creo, pasado el tiempo, no haber defraudado la esperanza de quienes votaron por mí hace tres años. Envío este breve mensaje al pueblo de México: gracias por refrendar su confianza en mi persona, repito, yo siempre estaré a la altura de ustedes y nunca jamás los traicionaré. Gracias, gracias, gracias, gracias de todo corazón”, finalizó.