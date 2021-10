$!A cinco años de Nochixtlán, la FGR confirma: policías iban armados; procesa a dos mandos por homicidio

Entre las víctimas están un joven de 19 años que quería ser sacerdote, un taxista y Anselmo Cruz, un comerciante de 33 años, que murió en los brazos de su hermano.

“No sé cómo pudo hablar, pero me alcanzó a decir ‘te encargo a mis hijos’ y se desmayó. Los doctores intentaron salvar su vida, pero no pudieron”, narró José Luis Cruz.

Los ex mandos vinculados a proceso, es decir, que enfrentarán un juicio, son Juan N, ex Director de la División de Fuerzas Estatales de Oaxaca, quien ordenó que los elementos participantes en el operativo acudieran armados; y Carlos N, ex Director del 9 agrupamiento de la Coordinación de Alerta y Reacción Inmediata, por las omisiones en que incurrió durante el operativo, al no girar instrucciones adecuadas.

En 2016, como parte de las protestas contra la Reforma Educativa del presidente Enrique Peña Nieto, maestros y pobladores afines a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron un bloqueo en la carretera de Nochixtlán Oaxaca el 14 de junio y cinco días después, policías estatales y federales emprendieron un operativo para “liberar la carretera”.

Según la versión oficial presentada entonces por el titular de la Policía Federal, Enrique Galindo, sostenía que los policías habían actuado siempre de forma “pacífica y dialogada”, y que un grupo de los policías vivieron “prácticamente una emboscada” por parte de “grupos radicales”, que dispararon lo mismo a policías que a habitantes de Nochixtlán, pero sin ofrecer pruebas.

Animal Político hizo una cobertura periodística en el lugar que reconstruyó lo ocurrido en las horas del operativo, a través de más de una veintena de testimonios de testigos presenciales, documentos y material videográfico y pudo demostrar que los pobladores llevaban solo palos y piedras durante el desalojo, mientras que los disparos habían provenido del lado de los policías.

Incluso, los testimonios también desmintieron la versión oficial sobre los primeros 23 detenidos el día del operativo, pues 18 de ellos fueron sacados de un entierro que se realizaba en el panteón a un lado de la carretera donde ocurrió el enfrentamiento.

Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ningún tipo de reparación de daño contra los agraviados pese a los cabildeos en la Secretaría de Gobernación y con senadores que tuvieron en los meses siguientes.