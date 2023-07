El Presidente Andrés Manuel López Obrador ignoró las medidas cautelares impuestas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), así como la prohibición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para no hablar respecto a los aspirantes y las elecciones de 2024.

“No lo digo yo”, justificó el político tabasqueño durante su conferencia de prensa matutina, luego de mostrar dos encuestas de intención del voto, que le daban la ventaja a Morena, partido político que él fundó y dirigió.

Según el primer sondeo que difundió el titular del Poder Ejecutivo Federal, realizado por la empresa Covarrubias y Asociados, si hoy fueran las elecciones presidenciales, 49 por ciento votaría por la alianza entre Morena con los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT).

En la misma encuesta, la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), registraba una intención de voto del 19 por ciento, mientras que Movimiento Ciudadano (MC) tendría el 7 por ciento. Con una diferencia de casi 30 puntos porcentuales, entre el primer y el segundo lugar. Ante ello, afirmó que su Gobierno no tenía ningún motivo político para agredir a sus opositores.

“Ojalá que entiendan los del INE y el Tribunal electoral, para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que entiendan que no hay nada. Es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, no hay nada. No las voy a detallar [las encuestas], porque entonces sí estaría yo, a lo mejor, infringiendo las normas, nada más voy a dar a conocer, de esa encuesta, una pregunta”, subrayó López Obrador.

“Esta es una encuesta de Covarrubias, que apareció el lunes. Ayer, martes, conocí otra encuesta que salió publicada en el periódico El País, de España. No lo digo yo. Si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál partido votaría? Morena: preferencia bruta, 54; efectiva, 60 por ciento. PAN: preferencia bruta, 13 y efectiva, 14”, sostuvo el mandatario nacional.

Asimismo, el presidente aseguró que México era ejemplo a nivel mundial por cómo manejaba su economía y enfrentaba la violencia, por lo que dijo que valía la pena, “aunque me infraccionen”, compartir dicha información a la población.

“Todo esto es para que se reafirme el que no existe ningún temor a nada y que no tendríamos ningún motivo, además, de que somos respetuosos a los derechos de los demás, además de que somos humanistas, pacifistas que no apostamos a la violencia”, insistió el tabasqueño.

“Políticamente no tendríamos ningún motivo para agredir a nadie, y esto es lo que quiero transmitir que no nos ocupemos ni nos preocupemos porque el pueblo de México está muy avispado. ¿Por qué vamos a hacerle daño a posibles candidatos del PAN?”, indicó.

“Pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, no hay nada, al contrario, parafraseando a [Benito] Juárez [García]: el triunfo de la reacción de moralmente imposible”, dijo López Obrador.

“Es cierto que la mayoría de los medios están en contra de nosotros, los medios de manipulación porque pertenecen a la oligarquía corrupta que dominaba el país, con honrosas excepciones, y bombardean en la radio, la televisión, los periódicos, y pueden llegar a aturdir y a hacer dudar pero no hay nada qué temer y debemos de tener confianza en el pueblo, que es sabio, que está muy consciente, muy politizado”, indicó.

“No estemos dudando, vamos muy bien, vamos muy bien y como se trata de un asunto vamos a decir, delicado, creo yo que vale la pena, aunque me infraccionen, pero lo más importante es mantener la paz, la tranquilidad y que no haya ninguna agresión a nadie”, afirmó.

“Nuestra lucha ha sido, es y seguirá siendo pacífica, nosotros somos partidarios de la no violencia, somos pacifistas y también somos partidarios del amor al prójimo, entonces no preocuparnos, vamos muy bien, porque si somos buenos somos felices”, expuso.

“No tocarlos ni con el pétalo de una rosa. Lo que decía yo, abrazarlos y decirles así: ‘amor y paz, primo hermano sigue tu camino, vas bien, ahí la llevas. Sigue con Claudio X. González [Guajardo], sigue con [Carlos] Salinas [de Gortari], sigue con [Vicente] Fox [Quesada], sigue con [Felipe] Calderón [Hinojosa], sigue con los medios de información o manipulación, sigue leyendo el Reforma, sigue empapándote de la sabiduría de los articulistas o intelectuales. [Decirles] ‘Vas bien’ y no pelearnos, no pelearnos”, abundó.