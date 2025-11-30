Abaten a ‘Pichón’, objetivo con orden de extradición a EU

Pedro “N”, conocido como “Pichón” y requerido por la justicia de Estados Unidos, fue abatido durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario ofreció detalles sobre los hechos a través de redes sociales, sin embargo, no precisó el lugar donde se llevó a cabo la intervención.