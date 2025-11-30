Abaten a ‘Pichón’, objetivo con orden de extradición a EU

Pedro “N”, conocido como “Pichón” y requerido por la justicia de Estados Unidos, fue abatido durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
El funcionario ofreció detalles sobre los hechos a través de redes sociales, sin embargo, no precisó el lugar donde se llevó a cabo la intervención.
De acuerdo con la información oficial, el hombre contaba con una orden de extradición solicitada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California por los delitos de asociación delictuosa para la importación y distribución de fentanilo y cocaína.
En la misma operación, resultado de labores de investigación, se aseguraron inmuebles presuntamente utilizados como laboratorios, además de armas, vehículos, drogas y precursores químicos. También fueron detenidos dos presuntos operadores de la célula delictiva con la que se le vinculaba.