$!Abaten en Sinaloa a ‘Pichón’, objetivo con orden de extradición a EU

En Sinaloa, elementos de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República ejecutaron dos cateos en domicilios asociados a Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón”, pertenecientes a la facción del “Chapo Isidro”.

De acuerdo a un comunicado, los efectivos navales, al realizar recorridos de seguridad, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión y controlaron la situación.

Como resultado, fueron detenidos Adelemo Pérez Hernández, alias “Lemu”, identificado como operador logístico; y Miguel Ángel Villalba Castillo, sicario de la célula criminal, en tanto, Pedro Inzunza Coronel, líder de la célula, perdió la vida.

