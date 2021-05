El abogado Francisco García Cabeza de Vaca, J. A. “Tony” Canales, aseguró que no hay evidencias que indiquen que el gobernador haya violado alguna de las leyes de los Estados Unidos, como acusaron recientemente las autoridades mexicanas.

El defensor, del despacho Canales & Simonson, P. C., detalló que “después de revisar las denuncias hechas por Alejandro Rojas Díaz, Santiago Nieto, y toda la evidencia disponible por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de México en relación a las acusaciones hechas en contra del Sr. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no he encontrado ninguna evidencia que indique violación alguna a las leyes”.

“La mayoría de la información citada en las denuncias hechas por Nieto y Díaz Durán se basan en notas periodísticas que contienen rumores con base en reportes alterados del Departamento de Estado y FinCEN. En mi experiencia como abogado, es increíble ver n caso que carece de evidencia directa o sustantiva que de pie al inicio de na investigación en México, mucho menos en Estados Unidos”, indicó.

De acuerdo con Tony Canales, en Estados Unidos los fiscales federales tienen prohibido discutir investigaciones en curso. Sin embargo, verificó personalmente en Tribunales de Justicia de Texas, las Cortes Federales, el Departamento de Justicia y otras agencias, y “no he encontrado ningún procedimiento penal pendiente en contra del Sr. Francisco J. García Cabeza de Vaca”.

Señaló que su cliente da la bienvenida a cualquier investigación, así como a cualquier presunta evidencia incriminatoria en su contra, y que no tiene cuentas bancarias en los Estados Unidos, ni posee bienes inmuebles en ese país.

“Afirmamos que la evidencia mencionada no existe y se probará que la UIF, representada por Santiago Nieto, está haciendo mal uso y falsificando información con fines políticos”, concluyó.

El pasado 10 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que aseguró que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga al gobernador de Tamaulipas y a integrantes de su familia por presunto lavado de dinero.

La FGR explicó que las autoridades estadounidenses le notificaron sobre nuevas pruebas contra Cabeza de Vaca y tres de sus familiares, así como contra “diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas”.

La Fiscalía dijo que dicha información sería integrada a la carpeta de investigación abierta en México contra el funcionario, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.