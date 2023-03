MÉXICO.– César de Castro, abogado de Genaro García Luna, habló en entrevista exclusiva con CNN sobre la posibilidad de que el exsecretario de Seguridad de México sea testigo cooperante en Estados Unidos y respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador por la demanda que planea en su contra por nombrarlo en el juicio.

–¿Cómo le respondes al Presidente López Obrador por haberlo nombrado en el juicio, puede ser que él vea esto?, le preguntó la periodista María Santana.

–Diría que revisé la transcripción e hice mi trabajo, hice lo que se me exige como abogado defensor. Y, como dije antes, miré el bosque para ver los árboles. Yo creo que tumbamos los testigos cooperantes que presentó el Gobierno de Estados Unidos y establecimos que no son testigos creíbles. Respetamos el veredicto del jurado, pero no estamos de acuerdo en la credibilidad de estos testigos.

Creo que si el Presidente (López Obrador) mirara nuestros contrainterrogatorios de todos los testigos, incluyendo el de “El Rey Zambada”, vería que hicimos un gran trabajo desacreditando a un individuo que aparentemente afirma haber estado relacionado con él de alguna manera, respondió el abogado.

El abogado De Castro mencionó el nombre del Presidente de México en el juicio en contra de García Luna en Nueva York al preguntarle a Jesús, “El Rey Zambada”, si había recibido 7 millones de dólares del crimen organizado para una campaña cuando contendió por la presidencia contra Vicente Fox; lo que él negó.

“No podría haber dicho eso porque no es cierto”, respondió “El Rey Zambada” en el juicio.

Luego de que su nombre surgiera en el juicio contra García Luna, condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que interpondría una demanda por daño moral en contra de César de Castro.

”Sí está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre cuál es el procedimiento, claro que sí”, dijo el Presidente en una de sus conferencias matutinas.

En otra de las preguntas que la periodista María Santana hace al abogado César de Castro le cuestiona sobre si el exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón podría ser un testigo cooperante.

–¿Genaro García tuvo la oportunidad de colaborar con el Gobierno de Estados Unidos?, cuestionó la periodista de CNN.

–Casi todos los acusados tienen esa oportunidad, entonces yo diría que sí, él tuvo esa oportunidad. No lo hizo y se fue a juicio. ¿Arrepentirse? No, en primer lugar. En segundo lugar, el juicio estableció que muchos testigos optaron por cooperar después de su sentencia en el caso. Hay dos formas de cooperar, antes y después en cualquier momento, respondió el abogado.

–¿Puede colaborar aún siendo hallado culpable y sentenciado? Él tiene información y pruebas de que personas en un nivel más alto vamos a decir expresidentes, que sabían y estaban involucrados en sobornos con narcotraficantes, ¿por qué no hablar?, insistió la periodista.

–Volviendo a lo que dije antes, esa es una opción. Él puede hacer eso y sabrá que es una opción. Sin duda lo discutiremos, pero, número uno, creo que es importante saber que si él fuera a cooperar, como cualquiera de los testigos, sería como un juicio. Hubo muchos que cooperaron después de haber sido sentenciados y todavía están condenados. No significa, “bien, genial, ahora su caso se esfuma”. Él puede explorar esas opciones, puede hacer eso conmigo. Él siempre ha mantenido sus opciones abiertas. Cualquiera debería saber lo que puede y no puede hacer, hablaré con él sobre eso y veremos qué sigue, respondió César de Castro.

La periodista María Santana le preguntó también si en algún momento García Luna daría una entrevista a algún medio.

–¿No crees que Genaro debería dar la cara y hablarle directamente a su gente de México?, le preguntó la periodista a De Castro.

–Contestaré eso de dos maneras: uno, por supuesto, él quiere por todas las razones que acabas de decir. En primer lugar es su país, él ama a su país y además es un patriota y trabajó muy de cerca con el Gobierno de Estados Unidos. Estoy seguro de que no puedo aconsejarle que haga eso (dar entrevistas). Tenemos que ir a la sentencia, tenemos cuestiones legales qué enfrentar y él sabe hablar, creo que puede quedar hacer eso en el futuro, eso realmente depende de él y su familia. Sé que ciertamente lo haría, querría hacer eso, respondió.

En el adelanto que publicó CNN en televisión y su portal Web, María Santana también le pregunta sobre si en algún momento García Luna podría ser regresado a México para enfrentar los cargos por corrupción y el abogado César de Castro le responde que esa es una posibilidad después de que cumpla su condena en Estados Unidos, incluso antes, pero eso sería en coordinación entre ambos países.

García Luna está encarcelado en Estados Unidos a la espera de que el Juez le dicte sentencia y podría enfrentar a una pena de 20 años de cárcel o incluso cadena perpetua.

Además, tiene abiertas varias investigaciones y órdenes de captura en México.

Las autoridades mexicanas acusan a García Luna de liderar una red de corrupción y blanqueo de dinero en beneficio propio y de sus allegados. Presuntamente malversó hasta 745.9 millones de dólares procedentes de contratos gubernamentales de tecnología.

También lo consideran responsable del ingreso ilegal de miles de armas a través de la fallida operación federal estadounidense conocida como “Rápido y Furioso” y de contratos fraudulentos que el Gobierno de Calderón (2006-2012) hizo con empresas privadas para construir y dar servicios a las cárceles federales.