Abogado de Lourdes Maldonado teme por su vida y evalúa salir del País

Eduardo Pérez Castro, abogado de la periodista Lourdes Maldonado López, afirmó temer por su vida tras el asesinato de su clienta, ocurrido el pasado domingo 23 de enero, en Tijuana, Baja California, por lo que analiza abandonar el País.

“El temor de su servidor sí es fuerte, no estoy tranquilo. Sí corre peligro mi vida, lamentablemente no me puedo acercar a las autoridades y pedirles protección [...] Desde luego tengo miedo y temo por mi familia. Prefiero desatenderme de ese asunto”, dijo en entrevistas que concedió a Milenio Televisión y a Grupo Imagen.

“Públicamente no puedo decir lo que voy a hacer, pero vamos a tomar medidas drásticas, estoy viendo la posibilidad de irme del país, no puedo arriesgar a mi familia”, expresó el abogado especializado en materia laboral.

Indicó que tras la muerte de Maldonado López, la familia de la periodista tiene dos años para que reciban el adeudo de 568 mil 865 pesos con 46 centavos, así como inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde el 1 de marzo del 2006, que la empresa PSN (Media Sport de México S.A. de C.V.) -propiedad del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez- tenía con ella y que no pudo cobrar.

“Se debe de iniciar un procedimiento, una declaración de beneficiario, la autoridad laboral determine quienes son los beneficiarios de los derechos de Lourdes, una vez que la autoridad lo determine, tendrá que ordenar a la empresa y a Jaime Bonilla que le cubra las prestaciones a los beneficiarios de Lourdes”, explicó Pérez Castro.

Según el litigante, el pasado viernes 21 de enero, los abogados de la empresa y el propio Bonilla Valdez presentaron una solicitud para cubrir las prestaciones y realizar el cálculo de lo que debían a Maldonado López y así pagarle el día 25 de ese mismo mes.

En entrevistas que concedió a Milenio Televisión y a Grupo Imagen, el abogado Pérez Castro detalló que no sólo se demandó a la empresa del ex gobernador de Baja California, sino también al propio Bonilla Valdez.

EL ASESINATO DE LA PERIODISTA LOURDES MALDONADO

Alrededor de las 18:20 del pasado domingo 23 de enero, la periodista Lourdes Maldonado López fue encontraba muerta a bordo de un vehículo, con heridas producidas por proyectil de arma de fuego, en las inmediaciones del fraccionamiento Las Villas, en Tijuana, Baja California.

Según información obtenida por el semanario ZETA, se escucharon detonaciones por arma de fuego en el estacionamiento de una vivienda marcada con el número 48 de la calle Vista Dorada, privada Chalco, en la colonia antes mencionada.

Los primeros datos señalan que testigos reportaron a la central de emergencias respecto a una persona inconsciente, al parecer con una herida en el rostro, a bordo de un vehículo tipo sedán, color rojo, el cual tenía el vidrio estrellado del lado del conductor.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja. Asimismo, vecinos de la víctima refirieron que el automóvil tenía aproximadamente 40 minutos en el sitio, con el motor encendido, lo que les pareció sospechoso.

Según la información proporcionada por el director del Servicio Médico Forense (SEMEFO), de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Raúl González Vaca, la víctima presentaba un sólo disparo del lado izquierdo del cuello.

Lourdes Maldonado el segundo periodista asesinado en menos de una semana, en Tijuana, ya que el pasado lunes 17 de enero, el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel fue ejecutado a tiros frente a su domicilio, en la colonia Camino Verde.

El pasado viernes 21 de enero, la comunicadora propuso que se creara un concurso en conmemoración del Martínez Esquivel, durante la vigilia que se llevó a cabo en la Glorieta de Las Tijeras, en Tijuana, en la que exigió justicia para el fotoperiodista.

Hace unos días, Lourdes Maldonado López dio a conocer que había ganado, tras nueve años, un laudo laboral por despido injustificado que mantenía con una empresa propiedad del ex gobernador, Jaime Bonilla Valdez.

Según el mismo semanario ZETA, Maldonado López accedió desde hace casi un año al Mecanismo de Protección a Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Federal, por amenazas que habría recibido por parte de enviados del ahora ex gobernador, según comentó ella misma, durante una reunión.

El pasado 19 de enero, se notificó que PSN (Media Sport de México S.A. de C.V.) había sido embargada y que Bonilla Valdez tenía que pagarle sueldos caídos, prestaciones y costes, que según con datos otorgadas por la periodista -ahora asesinada-, superaban los 568 mil pesos.

“Logré mi cometido, porque yo nunca pedí más de lo que era, ni nada. Sí yo fui en la mañana era con el presidente es porque yo sabía que en el noroeste no tenía nada que hacer, aquí la mano y el poder de Bonilla era muy grande, así que por eso fui a ver al presidente”, dijo la periodista el día del embargo.

A principios de enero del 2019, la también corresponsal de medios nacionales, había expuesto en una conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, su temor por amenazas de muerte por el mismo conflicto laboral.

“Vengo a pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque temo por mi vida” dijo entonces Maldonado López al explicar al mandatario nacional la situación del litigio. El 24 de agosto del 2021, la comunicadora inició su programa ‘Brebaje’, que se transmitía por Radio Sintoniza Sin Fronteras y por internet.

Además, el pasado 10 de enero asesinaron en el puerto de Veracruz, del estado homónimo, al periodista José Luis Gamboa Arenas, director del medio digital Inforegio, donde daba difusión a problemas de inseguridad y política.