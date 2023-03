Bryan LeBarón Jones, junto con familiares de personas que fueron detenidas y privadas de su libertad durante la titularidad de Genaro García Luna de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), acudieron, este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR), para denunciar al ex funcionario federal, por el delito de “traición a la patria”.

“Estamos aquí especialmente para presentar una denuncia contra García Luna por traición a la patria y realmente no lo estamos diciendo solamente nosotros, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo ha reconocido, lo ha anunciado la fiscalía”, aseguró LeBarón Jones.

El activista sonorense agregó que aún no se investigaba el “daño que causó a México” cuando fue funcionario federal y agregó que en el país “aún hay muchas más víctimas de su corrupción [...] Lo único que se investiga aquí es para tomar los bienes de García Luna”.

“Lo dice el Código Penal, habla de lo que está reconocido, de que García Luna ayudó a meter gente del crimen organizado dentro de las instituciones y también (para) poseer territorio nacional, eso por el Código se considera traición a la patria y de eso se trata la denuncia. Queremos que se investigue y se pongan a purgar al sistema para sacar a esos corruptos”, dijo LeBarón Jones.

“Y le pregunto al señor Presidente [Andrés Manuel López Obrador], mira, estamos en la misma página, que se supone que el presidente quiere combatir la corrupción de García Luna y de sus cómplices y de ayudar a las víctimas que sufrieron y por eso estamos aquí, pidiendo por favor al Presidente que vea este caso, que nos ayude a presionar para que haya libertad y que reconozca la injusticia que han sufrido”, insistió.

“Y nosotros las víctimas hemos empezado, te lo estamos regalando señor Presidente en las manos, nosotros las víctimas, los abogados de las víctimas, han hecho el trabajo, aquí está, ayúdanos un poquito, se supone que estamos en la misma página, combatir corrupción y defender a las víctimas. Por eso estamos aquí”, enfatizó LeBarón Jones.

En un escrito presentado y dirigido a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, LeBarón y el resto de los denunciantes aseguraron que el ex funcionario federal puso a México en manos del crimen organizado.

“Durante el tiempo que ocupó dichos cargos, encubría, informaba sobre diferentes actuaciones de seguridad pública, así como aconsejaba a diferentes grupos del crimen organizado”, indicaron.

“Realizaba actos contra la independencia, soberanía e integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a grupos delictivos entre los que se encuentran el grupo denominado cártel de Sinaloa”, detalla la denuncia realizada también por las activistas Marcela de Jesús Natalia, Manuel Germán Ramírez Valdovinos, Germán Quijadas Silva, Araceli Quintero Jiménez, Juan José Santos Jiménez, Anahí Huerta Zarazua, Carolina Vázquez González y Dulce Aurora Garduño Pineda.

Los activistas también señalaron que los actos de García Luna habían “traicionado a la Patria, a los intereses nacionales, al bien común, y han dañado a la sociedad mexicana”, porque habían traído el estado de crisis que vive el país.

“Dejaron un país debilitado, es por lo anterior que debemos responsabilizarlo por sus acciones, por vender el control del territorio mexicano, por no hacer lo que tenía encomendado, por no velar por la seguridad de millones de familias mexicanas”, explicaron los activistas.

Los denunciantes subrayaron que García Luna fue declarado culpable de diversos cargos en Estados Unidos, donde se demostró cómo es que operaba traicionando a la patria, al Estado, a los intereses nacionales y a la población, todo con el objetivo de que el crimen organizado tomara el control del país.

El 27 de enero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los integrantes de la Caminata por la Verdad, Paz y Justicia, entregaron un día antes un escrito y un estudio, pero “del año 2018”.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional., el político tabasqueño afirmó que había que garantizarles a los manifestantes todas las libertades y atenderlos con mucho respeto, ya que se les debía “atención especial”.

Sin embargo, el mandatario nacional explicó que “yo había quedado en que no iba a poder recibirlos, no solo porque tenía mi recorrido como todos los fines de semana, sino porque no quiero que se presenten situaciones de conflicto en las que yo tenga que estar directamente involucrado”.

El titular del Poder Ejecutivo Federal agregó que se instruyó de que los integrantes de la caminata “fuesen atendidos [por el gabinete de Seguridad], respetados. Entregaron un documento, tanto un escrito como un estudio”.

Afirmó que todos los conservadores eran “hipócritas”, por lo que cuestionó a “organizaciones de corte conservador”, por no pedir mayores explicaciones sobre Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

“Por eso ofrecemos disculpas, porque ese tema sí amerita debate. Basta de hipocresía. Fuera máscaras [...] Muy lamentablemente miles de desaparecidos padecieron de esa violencia estando de secretario de Seguridad García Luna”, aseveró López Obrador.

El 26 de enero de 2020, integrantes de la Caminata por la Verdad, Paz y Justicia, que partió de la Estela de Luz, llegaron al Zócalo de la Ciudad de México, para reunirse con autoridades del gabinete de seguridad del Gobierno Federal.

Sin embargo, al intentar ingresar a Palacio Nacional, un grupo de manifestantes les impidió el paso, gritándoles “traidores” a los líderes de la caminata, entre ellos al poeta Javier Sicilia Zardain y a integrantes de la familia LeBarón.