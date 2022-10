Acuerdo entre Zacatecas y EU, para entrada de FBI, no es válido, dice AMLO

El convenio firmado por David Monreal Ávila, Gobernador de Zacatecas, con el Gobierno de Estados Unidos, con la participación de agencias estadounidenses como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de EU, no tiene validez, afirmó Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, el Presidente enfatizó en que la Constitución mexicana prohíbe expresamente que administraciones estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros.

“No pasa a mayores si no hay nada escrito, convenido, es importante que todos sepamos que estos hechos ayudan a ir transmitiendo información, a que todos tengamos conocimiento de lo que dicen nuestras leyes, de acuerdo a la Constitución, la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal, al titular del Ejecutivo, de acuerdo al artículo 89, es responsable de la política exterior. Pero también en la Constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros”, señaló.

“¿La cooperación allá [en Zacatecas] no vale?”, le preguntó un reportero.

“No, es muy claro, pero le tenemos confianza a Ken Salazar, está visitando los estados y hay buena relación. No (he hablado con el Gobernador), pero creo que él lo sabe. Sí [es un acuerdo verbal], no hay que hacerlo grande, es un pronunciamiento”, respondió López Obrador.

“¿Sería ilegal ese acuerdo verbal?”, insistió el reportero.

“Sí, pero ni modo que vamos a hacer un escándalo, no, cuando de manera indebida, sin informarnos, se detiene al general [Salvador] Cienfuegos, estábamos en vísperas de elecciones y cuidamos no responder públicamente para no meternos ni a favor ni en contra. Cuando hay elecciones en Estados Unidos, entonces sí expresamos nuestra inconformidad, pero con la sutileza diplomática que requería el momento, la circunstancia, esperamos y luego ya se actuó”, agregó el Mandatario.

El pasado 7 de octubre, el Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y el titular de la Embajada de EU en México, Keneth Lee Salazar, anunciaron en conferencia conjunta un acuerdo para que agencias estadounidenses trabajen en dicha entidad en materia de seguridad, mediante la donación de software y equipos para indagar a los cárteles, capacitación de policías y personal de la Fiscalía estatal.