Acusa AMLO de ‘insensibles’ a ministros de la SCJN por ordenar devolver mil millones de pesos a Carmela Azcárraga

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este lunes como “insensibles” a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por haber ordenado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) devolver alrededor de mil millones de pesos de impuestos a Carmela Azcárraga Milmo.

El mandatario nacional lamentó que los ministros de la SCJN no hayan ponderado la cifra millonaria que se tendrá que entregar ante fallas de origen en el proceso de amparo. Sin embargo, ante el costo que representa dicha cantidad para las finanzas del Gobierno Federal, confió en que se pueda establecer una mesa de diálogo, con el objetivo de que se puedan recuperar dichos recursos.

“Acaba la Corte, imagínense, de ordenarle al Gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora Azcárraga [Carmela Azcárraga Milmo] de un juicio que se llevó el sexenio pasado”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

“A los ministros de la Corte no les preocupa, ellos duermen tranquilos. Imagínense lo que representa entregar mil millones, cuántas becas para niños y niñas con discapacidad, vacunas, apoyo a la gente más pobre, son unos insensibles. Porque pueden alegar que la ley es la ley ¿y qué y la justicia dónde queda?”, reprochó López Obrador.

“Que estuvo mal llevado el procedimiento, bueno ¿y por qué no reponen el procedimiento, por qué no se plantea que se reponga el procedimiento y se haga justicia? No hay de que: ah, no presentastes (sic) a tiempo el escrito, te faltó ponerle la fecha, no asististes (sic) a la audiencia”, agregó el Presidente.

”¿Cómo no se van a dar cuenta que se trata de mil millones de pesos? ¿qué no están ahí para impartir justicia? Eso es un problema que tenemos, entonces, sí se puede llegar a un acuerdo de recuperar recursos, pues ya lo hemos hecho, lo hicimos en el caso del gas, en los reclusorios y otros casos”, sostuvo el político tabasqueño.

El pasado 19 de agosto, la Segunda Sala de la SCJN ordenó al SAT regresar a Carmela Azcárraga Milmo un total de 338.9 millones de pesos en concepto de impuestos que pagó en 2007 por la venta de acciones de una filial de Televisa. No obstante, a dicho monto le sumaron actualizaciones acumuladas durante 14 años.

Azcárraga Milmo pagó los impuestos en 2007, pero solicitó la devolución de manera inmediata, ya que dicho pago se dio con base en la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de ganancias por venta de acciones, que la SCJN había declarado inconstitucional.

Asimismo, la SCJN concedió el amparo ya que, durante el juicio de primera instancia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) actuó como coadyuvante para suplir errores del SAT, ya que la Administración Local de Recaudación Norte del entonces Distrito Federal nunca contestó a la solicitud de devolución de Azcárraga Milmo, quien falleció en febrero del 2020.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa, autora del proyecto de sentencia original, fue quien una semana antes propuso hacer una “aclaración de oficio” al fallo contra la hija del fundador de Televisa, Emilio Azcárraga Vidaurreta, aprobado en sesión pública en abril por mayoría de tres votos contra dos.

-Con información de Reforma.