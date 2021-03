MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes que el Instituto Nacional Electoral juega sucio y atenta contra la democracia, ello luego de que el Consejo General del INE determinó el jueves, en sesión ordinaria virtual, cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la Gubernatura de Guerrero por el partido Morena, por evitar entregar sus informes de gastos de precampaña, como lo establece el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).

“¿Cómo voy yo a quedarme callado? Eso para mí es un atentado a la democracia, así de claro, es juego sucio, es antidemocrático”, afirmó el mandatario nacional, quien insistió que el INE se ha convertido en el “supremo poder conservador”, porque “ya deciden quién es candidato y quién no”.

“Yo siempre voy a defender la democracia, siempre, y no voy a aceptar de que de arriba, por intereses populares, por intereses de mafias, por los intereses de la maleantada, de los malandros de cuello blanco, se pisotee la democracia”, arremetió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“’No nos gustas tú y entonces a ver, busco un pretexto, cualquiera, una excusa. Y te elimino’. Yo nunca lo voy a ver bien y espero que comprendan que no es una intromisión, es una decisión del INE”, recalcó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.

“Es extraño porque antes no lo hacían. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así”, mencionó el presidente López Obrador.

Salgado Macedonio convoca a protestas pacíficas

Por su parte, Salgado Macedonio realizó un acto en Tecpan de Galeana, Guerrero, en donde convocó a sus seguidores a iniciar protestas de manera pacífica a partir de este viernes, en contra de lo que consideró “un atropello a la democracia”.

Ante cientos de personas que estaban en las instalaciones de la Unidad Deportiva de dicho municipio de la Costa Grande guerrerense, el senador con licencia aclaró que mientras el INE no le notifique de forma oficial de que le retiró la candidatura, él seguirá realizando actos de campaña.

“Cuando me llegue la notificación [de la cancelación de su candidatura] a través de mi correo electrónico o a mi domicilio, yo suspendo estos actos y me dedicaré junto con los abogados a elaborar el recurso de impugnación que presentaremos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, dijo.

Sin embargo, el ex Alcalde de Acapulco y 3 veces candidato a gobernador instruyó a sus seguidores a que a partir de este viernes acudan a las carreteras y casetas de la entidad, para informar a la gente de que en Guerrero el INE pretende dar “un golpe a la democracia”.

“No serán tomas de carreteras, ni de casetas ni tampoco de edificios, solo se dará información a la ciudadanía”, expresó Salgado Macedonio, quien además propuso que afuera de las instalaciones del INE de Chilpancingo, acuda la población a instalar un plantón.

El candidato de Morena les dijo a sus simpatizantes que los consejeros del INE perciben un salario mensual de medio millón de pesos, pero que Lorenzo Córdova Vianello, presidente de dicho órgano electoral, gana un millón de pesos al mes.

“No hacen sesiones de manera presencial solo de manera virtual y desde la comodidad de su casa, porque no se quieren contagiar de Covid y desde ahí me quitaron la candidatura”, señaló Salgado Macedonio, quien dijo que “van a conocer Guerrero” los siete consejeros que aprobaron el dictamen en el que se acuerda quitarle la candidatura.

“Yo no hice precampaña porque no fui precandidato”, sostuvo el Senador con licencia, quien confió en que Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le regrese la candidatura.

“Yo debo reconocer que no soy perfecto, pues nadie es perfecto, el único que es perfecto es el que está allá arriba y es Dios”, dijo.