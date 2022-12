Acusa Mejía sesgo en encuesta para candidato de Morena en Coahuila

Ricardo Mejía Berdeja, titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desconoció el lunes el triunfo del Senador Armando Guadiana Tijerina como virtual candidato de Morena a la Gubernatura de Coahuila, ya que, según acusó, la encuesta estuvo “amañada y sesgada”.

A través de un video publicado en Facebook, el también aspirante a la Gubernatura convocó a sus seguidores a la movilización, ya que, advirtió, defenderá la candidatura por la vía política y legal.

Asimismo, calificó como imposible que únicamente lo conozca el 26 por ciento de los coahuilenses, cuando sus encuestas indican que el 50 y 60 por ciento lo ubican.

“Quiero descalificar tajantemente esos resultados porque, de entrada, tengo severas dudas de la manera en cómo se levantaron [...] Desconozco esa encuesta porque está amañada, sé que el método de encuestas puede ser un referente, pero cuando se hace bien y se tiene que medir otro tipo de elementos”, indicó el funcionario federal.

El subsecretario presentó los resultados de una encuesta que él mandó a hacer con la empresa Hora Cero, en la que asegura tener un 30.2 por ciento de aprobación para ser el candidato de Morena en Coahuila, frente a un 24.2 por ciento de Armando Guadiana y un 27.3 de Luis Fernando Salazar Fernández.

En esa encuesta, según dijo Mejía Berdeja, el nivel de conocimiento de su persona alcanza el 53.7 por ciento, frente a 58.8 por ciento de Guadiana Tijerina y el 56.8 por ciento de Salazar Fernández.

También criticó la metodología usada por Morena, porque, según él, semanas antes el nivel de conocimiento de su persona se ubicaba en 46 por ciento y los resultados de la encuesta presentada por el partido político, el 12 de diciembre, arrojan solo un 26 por ciento de conocimiento.

“A partir de ahí, la encuesta se empieza a sesgar porque una persona se puede presentar 20 veces como candidato, perder siempre, no generar ningún ánimo social renovado, pero la gente se acuerda de que esa persona alguna vez se presentó y a partir de ahí todo se sesga en la encuesta... Nosotros no reconocemos esa encuesta, lo dijimos en la mesa, no estoy cometiendo ninguna infidencia y considero que ese no debe ser el elemento para tomar una decisión de esta naturaleza”, expuso el funcionario federal.

Por ello, según justificó Mejía Berdeja, el sondeo está sesgado, porque la gente lo conoce, pero no garantiza que sea el mejor perfil para arrebatar la Gubernatura al Partido Revolucionario Institucional.

Además, acusó al Senador de tener una relación de compadrazgo con los Moreira y con el actual Gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, y con quien figura como el próximo candidato priista, Manolo Jiménez Salinas, actual titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado de Coahuila.

“¿Cómo va a defender la Cuarta Transformación alguien que cohabita con los enemigos y adversarios de la 4T?”, cuestionó el subsecretario, quien también aseguró que Guadiana Tijerina se ha dedicado a criticar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y los proyectos de su Gobierno.

“Lo más elemental y de fondo es si realmente quien hoy determinaron en esta encuesta es adherente a Cuarta Transformación porque lo único que he oído del Senador es descalificar al presidente, cuestionar la obra del [Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles] AIFA, cuestionar su presencia en la mina del Pinabete, cuestionar el litio, cuestionar todo”, agregó Mejía Berdeja en su video.

El subsecretario acusó que tampoco se tomó en cuenta la opinión del Consejo Estatal de Morena que, con el 64 por ciento de los votos, lo eligió como el mejor candidato a la gubernatura; “es decir, 42 de 66 consejeros, nada de eso se consideró”, dijo el funcionario federal.

Manifestó que Guadiana Tijerina prefirió acudir al Mundial de Qatar, al partido entre México y Arabia Saudita, el 30 de noviembre de 2022, en lugar de convocar a la marcha a favor de López Obrador, que se realizó días antes en la Ciudad de México.

“Vamos a hacer valer todas las herramientas políticas a nuestro alcance, y les pido que estemos de manera pacífica, responsable, movilizados, actuantes, compartiendo información. Quienes estamos de este lado somos los que defendemos a López Obrador y a la 4T”, insistió Mejía Berdeja.

“Desafortunadamente, en el Palacio Rosa [sede del Gobierno de Coahuila] hoy hacen fiesta porque esta persona que hoy anunciaron, pues es un candidato a modo para el PRI, es una gente que jamás los critica ni con el pétalo de una rosa”, acusó el subsecretario.

Mejía Berdeja también afirmó que Guadiana Tijerina mantiene una relación de compadrazgo con personajes cuestionados, como Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México. Asimismo, consideró que tiene tiempo, ya que, según dijo, el proceso electoral arranca el 2 de enero de 2023, y Morena deberá lanzar una convocatoria oficial para elegir al candidato.

“Vamos a hacer valer todas las herramientas políticas a nuestro alcance, de manera pacífica vamos a movilizarnos, quienes estamos de este lado defendemos a la 4T, esta persona es candidato a modo para el PRI, para los Moreira y para su compadre Ancira”, advirtió el subsecretario.

El funcionario federal insistió en que en política un líder fuerte se convierte de manera natural en candidato, pero en esta ocasión no pudo ser así, por las incongruencias en las que supuestamente está inmerso Guadiana Tijerina.

“Esto no está cerrado, como en el beisbol hasta que no caiga el último out”, afirmó el subsecretario, tras pedir que posicionen en redes sociales el hashtag “YoSíConozcoAMejía”.

“Ojalá que la elección del candidato de Morena a gobernador sea por voto universal y libre, en urnas, como le hacemos para las consultas, para lo de la revocación de mandato, para ver si debe seguir el aeropuerto, lo de los ex presidentes, ese es el método más democrático”, dijo.

Horas antes, durante una conferencia de prensa, Angélica Ivonne Cisneros Luján, presidente de la Comisión Nacional de Encuestas, del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, explicó que el Senador Guadiana Tijerina fue el mejor evaluado tras las encuestas que se realizaron para elegir al el Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T de Morena en Coahuila. En segundo lugar quedó Luis Fernando Salazar Fernández y en tercer sitio, Mejía Berdeja.

Cisneros Luján explicó que se realizaron tres encuestas: una interna y dos de empresas privadas, Mendoza y Blanco, así como de Covarrubias y Asociados. Estas dos últimas fueron para realizar investigaciones espejo, que se hicieron a través de mil 536 entrevistas, del 3 al 6 de diciembre.

“Es una gran responsabilidad que siento sobre mis hombros, porque la lucha hay que iniciarla de inmediato para lograr un cambio en Coahuila como ya se logró en Hidalgo. Después de más de 90 años, tenemos que lograr el cambio, tenemos las condiciones dadas”, comentó Guadiana Tijerina tras ser elegido.

Por su parte, Mario Delgado Carrillo, presidente del CEN de Morena, comentó que el Senador es un hombre de principios y tiene una gran lealtad a dicho partido, además, señaló que Mejía Berdeja no se encontraba en la conferencia, “por sus múltiples actividades” y agregó que el funcionario federal contribuiría en el proceso electoral de Coahuila.