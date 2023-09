Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata a la Presidencia de la República de la alianza “Va Por México” acusó que la idea de demoler su domicilio particular, salió del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, “coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación” y virtual candidata presidencial de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), para las elecciones del 2 de junio de 2024.

“¿De verdad estás de acuerdo que demuelan mi casa y las de mis vecinos? Claudia, esta idea salió de tu equipo de campaña y mandaste a tu empleado a atacarme. ¿Crees que en verdad esto te suma?, ¡que se vale hacerlo?”, dijo la legisladora hidalguense, a través de un video publicado en su cuenta de la red social X.

“¿Así Claudia, quieres tratar a las y los que no pensamos como tú? Esto es autoritarismo y abuso de poder. Síganle, mándenla demoler, aunque todo esté en orden y sea legal, ya miles de mexicanos me han escrito para abrirme la puerta de su casa [...] Lo que quieren no es demoler mi casa. Lo que intentan es demoler la esperanza, porque hay una señal que les aterra: la señal del latido del corazón”, explicó Gálvez Ruiz, en ese y en otro video.