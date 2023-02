Raúl Arellano Aguilera, ex elemento de la Policía Federal mexicana, testificó en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en el juicio contra Genaro García Luna -ex Secretario de Seguridad Pública federal durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, cómo supuestamente se permitía el tráfico de drogas, dinero y armas, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El ex elemento de la PF afirmó que vio que Óscar Moreno Villatoro, entonces Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares -de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal-, recibía maletas con dólares.

Moreno Villatoro también fungió como Administrador Central de Control y Seguridad Institucional del Servicio de Administración Tributaria, durante parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además de ex director General de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social -de la Secretaría de Gobernación-, durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

El ex Policía federal afirmó que Moreno Villatoro había trasladado su oficina al Aeropuerto capitalino, en donde recibía visitas, sobre todo de los directores de los aeropuertos de Tijuana, Baja California; Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Toluca, Estado de México; y, Cancún, Quintana Roo.

El testigo aclaró que “el jefe Villatoro le reportaba a Ramón Pequeño García, al comisionado Facundo Rosas Rosas y al Secretario Genaro García Luna”.

Según el testigo, las visitas de los directores de aeropuertos eran de dos a cuatro por mes y se volvieron aún más “extrañas”, ya que ellos “solían traer un maletín”.

Arellano Aguilera también recordó que en 2007, “había llegado el encargado del Aeropuerto de Toluca. Cuando iba a entrar a la oficina del jefe Villatoro, un compañero salía de la misma y al pasar, chocaron y se le cayó maleta y cuando se abre traía dinero, dólares”.

“¿Qué hizo el encargado del Aeropuerto de Toluca?”, le preguntó la fiscal Marietou Doiuf.

“Rápidamente se agachó a recogerlos y corrió a la oficina del jefe Villatoro. Me sorprendió mucho”, dijo el ex Policía federal, al explicar que no había un motivo para que una situación así ocurriera.

Asimismo, Arellano Aguilera mencionó los nombres del “Grupo Especial”, como llamaban otros a quienes solían recibir beneficios, como el comandante Israel Espinoza, el segundo a bordo del aeropuerto; el oficial José Luis Martínez, el oficial Mario Nieto y el oficial Ballón, quienes solían llegar al AICM en automóviles de lujos y comprarse joyas.

“¿Usted con su sueldo de policía pudo comprarse un auto de lujo?”, cuestionó la fiscal a Arellano Aguilera. “No, nunca”, respondió. “¿Los denunció en alguna ocasión?”, insistió Doiuf. “No tenía caso que lo hiciera, ya que los jefes estaban conscientes pues la orden llegaba por radio desde la oficina de comando”, agregó el testigo, quien además mencionó que comandantes de la PF que reportaban durante el año 2007 con García Luna, operaban para dejar pasar cargamentos de droga.

“Nos daban una extraña orden por radio [...] ¡A partir de este momento por 45 todos en 35!”, recordó el Arellano Aguilera durante la audiencia, aclarando que el primer número indicaba que “por orden superior” y el segundo era “estar pendientes”.

El ex agente de la PF -quien se dijo decepcionado de dicha institución, la cual abandonó en 2011- aseguró que la orden de dejar pasar sin revisión a pasajeros de ciertos vuelos, se extendía por un par de horas y solía coincidir con “vuelos que llegaban de Sudamérica u otros que partían hacia Estados Unidos o Europa”.

Según Arellano Aguilera, él mismo observó que algunos compañeros suyos “ignoraban la orden y se desaparecían” durante el tiempo en que se ordenaba la inmovilidad y que ya luego regresaban “con la actitud de estar muy contentos”.

Antes, Adrián Ibáñez, agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), describió sobre un decomiso de al menos 20 toneladas de cocaína realizado por elementos de la Secretaría de Marina en Manzanillo, Colima, en 2007, mismas que iban a ser entregadas Óscar Nava Valencia, “El Lobo”, ex líder del Cártel del Milenio, así como a Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, y que supuestamente eran protegidas por agentes de la Agencia Federal de Investigación, dependiente de la extinta Procuraduría General de la República.