Acusan a sobrina de AMLO de exigir ‘moches’ a proveedores del Congreso de Tamaulipas

Félix Fernando García Aguiar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo de Tamaulipas, anunció una investigación, ello luego de que en un audio filtrado en las diversas redes sociales, se escucha a la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, nueva coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas y también sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, supuestamente de cobrar una comisión a un proveedor.

En el audio grabado de una llamada telefónica de Salazar Mojica con un proveedor, la legisladora local indica que éste incremente el monto de las facturas y le haga la devolución del dinero en efectivo, en tanto ella se compromete a hacerse cargo del pago de los impuestos.

Sin embargo, aunque en el audio no se establece si se trata de un proveedor del Congreso estatal o un proveedor de Salazar Mojica en lo particular, la legisladora local ordena incrementar el monto de la facturación, pero a cambio deberá devolver el 10 por ciento de la cantidad en efectivo.

“A ver, te acuerdas que te dije que ocupaba efectivo”, se escucha decir a Salazar Mojica en el audio. “Cómo tú quieras, este, como quiera ahí se subió ese efectivo que eran 10 ¿no?”, responde el proveedor en la llamada telefónica.

La diputada local habla de una suma de 50 mil pesos que habrá de hacerlo con todos quienes son sus proveedores, a quienes se les ha autorizado elevar la facturación, para luego reintegrarle a ella dicha cantidad en efectivo.

Durante la llamada telefónica, Salazar Mojica menciona que las facturas desglosadas se las entregó a “Santos” para su aprobación y turno a pago. Por último, la legisladora local le indica al proveedor que facture por un monto de 100 mil pesos, de los cuales a ella le deberá enviar 20 mil pesos en efectivo.

Según medios locales, la diputada de Morena se refería Santos Lozano Cedillo, quien fungió como director de Adquisiciones del Congreso estatal, pero con el cambio de Presidencia de la Junta de Coordinación Política fue despedido.

Ante ello, el diputado García Aguiar, actual presidente de la JUCOPO del Poder Legislativo local, indicó que la investigación financiera y administrativa que se encuentra en curso en el Congreso tamaulipeco será ampliada a efecto de establecer si Salazar Mojica se encuentra implicada, ya que forma parte del Comité de Compras.

SALAZAR MOJICA DICE QUE NO HA ESCUCHADO EL AUDIO Y QUE ES ‘GUERRA SUCIA’

“No los he escuchado [el audio], lo que te puedo decir es que ha empezado una guerra sucia. Estoy fortalecida, te voy a decir una cosa, algo que heredé de mis padres fueron los principios y los valores”, respondió la sobrina del Presidente López Obrador.

“Yo no he pedido nada y conozco mis actos, lo que sí puedo decir es que nunca he sido una corrupta y traicionera y no he robado, hay que verlo”, declaró la nueva coordinadora del grupo parlamentario del partido Morena en el Congreso de Tamaulipas, desde el pasado 23 de marzo.