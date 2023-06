Adán Augusto López Hernández informó que este viernes 16 de junio pedirá al Presidente Andrés Manuel López Obrador que lo releve de su cargo como Secretario de Gobernación, para buscar la candidatura presidencial de Morena en 2024.

“Bueno, yo no voy a renunciar, le he pedido al Presidente que me releve del encargo de Secretario de Gobernación. Seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición ya de manera formal y pues dejo este cargo, porque voy en la búsqueda de otro encargo, siempre junto con el Presidente y acompañado y ayudando con todo al movimiento”, dijo este martes al salir de Palacio Nacional.

En entrevista con medios de comunicación, al término de una reunión con el Presidente, su gabinete legal y ampliado, el todavía titular de la Segob aseguró que pagará con recursos propios las “asambleas informativas” en las que participe. Asimismo, señaló que no incurrirá en ningún acto anticipado de campaña, ya que una cosa era ser coordinador del movimiento de transformación y otra una candidatura.

“El acuerdo del Consejo [Nacional de Morena] dice que lo que hay que privilegiar son las asambleas informativas y que haya austeridad yo lo que me toque hacer lo voy a hacer con recursos propios que he estado ahorrando desde hace ya algunos años y que están ahí en mi declaración patrimonial está informado”, sostuvo López Hernández.

“Yo lo que voy a hacer es participar en un proceso llamémosle así que contempla el estatuto que fue aprobado por unanimidad del Consejo Político Nacional de Morena [...] El proceso electoral inicia en septiembre el 4 de septiembre si mal no recuerdo entonces ya en ese momento se hablará de candidatura los tiempos electorales están perfectamente bien delimitados”, dijo el todavía funcionario federal.