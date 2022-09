Adán Augusto detallará este martes consulta popular para que militares permanezcan en calles, adelanta AMLO

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación acudirá el 27 de septiembre al Salón Tesorería del Palacio Nacional, para dar a conocer detalles de la consulta popular respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, misma que se llevaría a cabo en enero del 2022, según lo anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño adelantó que el funcionario federal dará a conocer los términos del ejercicio que no se llamará “consulta”, además de que reiteró que no será organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), sino por la Secretaría de Gobernación.

“¿A quién le afecta que se haga una consulta? Mañana vamos a presentar el programa, no se le va a llamar consulta, porque se le va a buscar el marco legal apropiado. No queremos que participe el INE porque nos va a pedir mucho dinero: viáticos, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes”, indicó el Presidente.

“Entonces no, así no, saldría carísimo, vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos, pueden ayudar los gobernadores, los presidentes municipales, las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos todos todos [...] Es tan importante el tema que lo mejor es consultarle a la gente, preguntarle a la gente, porque los senadores del [Partido Acción Nacional] PAN no le consultan a los ciudadanos, ni siquiera a sus militantes, ¿ustedes creen que les consultan?”, dijo.

“No, no les consultan [...] ¿A quién le afecta en que se haga una consulta? Mañana vamos a presentar aquí el programa, no se le va a llamar consulta, porque tiene que buscarse el marco legal apropiado [...] Mañana va a estar aquí el secretario de Gobernación y les va a presentar el proyecto”, señaló el mandatario nacional.

“Sí, porque si se rechaza en el Senado, hay que esperar a siguiente periodo porque todavía tenemos hasta marzo del [20]24, sobre todo lo relacionado con la ampliación del término porque si no en marzo se retira de las actividades de Seguridad Pública, Marina y Defensa”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“No queremos es que siga la élite siga una minoría decidiendo por todos, como era antes, la llamada clase política, que decida por todos, porque el pueblo no existe [...] Estoy seguro que la gente va a apoyar, esto puede llevar a que los legisladores cambien de parecer, que tengan capacidad de rectificar, para que se conozca la realidad”, comentó López Obrador.

“Yo no voy a polemizar con Santiago Creel [Miranda], ahora que como dicen los jóvenes: ‘safo’, no me voy a enganchar, no tiene sentido, no presionamos a nadie, aquí cada quien es responsable de sus actos”, respondió el político tabasqueño, a las acusaciones del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.