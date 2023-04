“Hay muchísimas mañas o prácticas para golpear, el hampa del periodismo sabe muy bien cómo hacerlo y sigue vigente la máxima de que la calumnia, cuando no mancha, tizna”, agregó.

“Es una prensa y medios de comunicación que están dedicados por completo a atacar al Gobierno. Tienen todo su derecho a informar o a desinformar, pero pues también nosotros tenemos nuestro derecho a replicar”, señaló.

“Ahora ya no les resulta, a nuestros adversarios, a los que no nos quieren, los que no quieren el cambio, la transformación, los reaccionarios, clasistas, racistas, corruptos. Entonces, vamos a seguir adelante, no nos vamos a detener. Siempre van a estar inventando cada semana algo nuevo”, advirtió López Obrador.

En esa ocasión, AMLO leyó el poema ‘La Calumnia’ de Rubén Darío, al cual agregó “posdata, dirigido al hampa del periodismo”. Así como reiteró la consigna del ex Presidente Benito Juárez, respecto a que “el triunfo de la reacción es moralmente imposible”, finalizando con su lema de “no mentir, no robar, no traicionar”.