Al retomar sus giras por la República Mexicana, Marcelo Ebrard, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), advirtió que su objetivo sigue siendo competir por Presidencia de la República, además de que no callaría ante las irregularidades que se cometieron en el proceso interno de Morena, en la cual resultó electa Claudia Sheinbaum Pardo resultó electa como “coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación”.

“No nos vamos a quedar callados, no estamos de acuerdo. No vamos aceptar que la propuesta sea: ‘guarden silencio, les damos unos cargos y se callan la boca’, yo jamás voy hacer eso, porque los traiciono a ustedes”, indicó el ex titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

“Vamos a perseverar, porque la única manera de realizar nuestro ideario es llegando a la Presidencia de la República y no es por ambición, es porque tenemos un programa, una causa y es porque sabemos cómo lo vamos a lograr”, afirmó, el ex canciller, ante cientos de simpatizantes, en Tlaxcala, donde decidió arrancar su recorrido por el país, ya que fue la única entidad a donde no llegó la encuesta.

Asimismo, Ebrard argumentó que su gira tenía la intención de informar a los ciudadanos, las irregularidades que se dieron en el proceso interno de Morena, principalmente la intervención de gobiernos estatales para acarrear a personas a asambleas de Sheinbaum Pardo y la presión de programas sociales a nivel nacional.

El ex funcionario federal aseguró que su otro objetivo era iniciar su movimiento nacional para llegar a la Presidencia de la República. No obstante, insistió en que ello no era un berrinche, ni un capricho, sino una decisión sensata, por lo que a Morena le convenía reponer el proceso interno, para no caer en las prácticas que cometía el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“A Andrés Manuel [López Obrador] le decían berrinchudo. No estoy buscando ser senador, ni ser diputado. Morena tiene que responder y corregir, que no nos hablen de unidad a toda costa, es lo que se usaba en el PRI antiguo, la unidad y la disciplina están por encima de las convicciones decían en aquel entonces”, añadió el ex titular de la SRE.

“No estamos luchando sólo por el de la voz, estamos luchando por un valor más alto”, dijo el ex canciller, quien también recordó que presentó una impugnación ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, pero, según recriminó, a dos semanas de ello, el órgano partidista seguía sin informar si la admitían o no.

“Llevamos dos semanas y no nos han contestado, si la idea es que pase el tiempo indefinidamente también lo vamos a decir porque no lo vamos a permitir, tienen la obligación estatutaria, legal, de contestarnos”, indicó Ebrard.

El ex jefe de Gobierno de la capital de la República, advirtió que Morena estaba en riesgo de cometer las mismas irregularidades en la definición de candidatos a las nueve gubernaturas, proceso que inicia el lunes 25 de septiembre de 2023.

Además, el ex canciller denunció que a algunos aspirantes a gobernadores se les estaban pidiendo firmas de consejeros estatales, para que pudieran participar en el proceso interno, para que quienes lo hagan fueran los elegidos de los respectivos mandatarios estatales, que controlaban los consejos estatales de Morena.

“¿O estoy diciendo algo que no se sepa? ¿Se les hace lógico eso? ¿Se les hace justo? Debería ser abierto. Entonces, pienso que me debo mantener en esa trayectoria, en esa línea, para ser leal con quienes nos han apoyado. Llegaremos muy lejos si defendemos nuestros principios, si somos congruentes y coherentes”, añadió Ebrard.