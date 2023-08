En un video difundido por la Mandataria, dijo que se frenará la entrega de los nuevos libros de educación básica hasta que “las autoridades competentes se pronuncien ante los distintos juicios de amparo que ciudadanos y organizaciones no gubernamentales han promovido”, dijo.

La Gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, anunció que en las escuelas de la entidad no se distribuirán los libros de texto gratuito hasta que no se resuelvan los amparos y dijo que se establecerá el diálogo con maestros, madres y padres de familia para llegar a un “gran acuerdo”.

Tere Jiménez también anunció que se pondrán en marcha 94 acciones “para impulsar la educación”, por ejemplo, la construcción de nuevas escuelas con mejor infraestructura, entrega de uniformes, útiles escolares y material didáctico y se mantendrán las becas de movilidad internacional.

“Los inversionistas que continuamente llegan a la entidad requieren profesionistas debidamente preparados para responder a las exigencias de un mundo altamente competitivo, por eso apostamos a la educación”, dijo.



Aguascalientes espera fallo judicial para distribuir libros de texto

La Secretaria de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez, anunció que los nuevos libros de texto no serán repartidos en el estado hasta que se resuelvan los amparos interpuestos para frenar su distribución. Mientras esto ocurre, personal de la entidad analiza sus contenidos y elabora materiales adicionales para fortalecer la enseñanza de matemáticas, inglés y uso de tecnologías.

“Nosotros no hemos distribuido libros de texto porque los amparos presentados no tienen una resolución firme. Estamos llevando a cabo un proceso de conocer primero todos los materiales que, de hecho, todavía no recibimos por completo. Conforme han ido llegando, los hemos analizado con especialistas de educación básica, con quienes trabajamos para generar recursos complementarios que nos permitan subsanar las carencias que hemos identificado”, dijo en entrevista.

Martínez señaló que los materiales complementarios serán “para poder fortalecer el proceso de lectoescritura en primero y segundo de primaria, así como para lograr mejor aprendizaje de matemáticas, que los niños, niñas y jóvenes de Aguascalientes aprendan inglés y que dominen el uso de herramientas tecnológicas”.

Además, dijo que sostendrán conversaciones con docentes de educación básica del estado para “hacer conciencia de que el nuevo ciclo se desarrolle alejado de influencias de carácter político”, porque “pareciera que se da una confusión entre un proceso educativo y un proceso ideologizante” con los libros diseñados para que los maestros implementen el modelo de la Nueva Escuela Mexicana.



La SEP acuerda con 28 estados la entrega de libros

La SEP anunció un acuerdo con 31 estados para distribuir los libros de texto, pese a que existe una suspensión desde el pasado mes de mayo, que ordena que se detenga el proceso de entrega de estos materiales hasta que se compruebe que su elaboración cumplió con lo que establece la ley.

Este acuerdo, del que habló la titular de la dependencia, Leticia Ramírez, fue resultado de una reunión que sostuvo con sus homólogos de 31 entidades, ya que la autoridad educativa de Chihuahua se abstuvo de participar en ella, manteniendo su postura de que no distribuirá los nuevos libros.

Aunque Ramírez señaló que el acuerdo fue suscrito por los 31 estados que asistieron a la reunión, en conferencia de prensa reconoció que hubo tres estados —Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato— que no distribuirán los libros hasta que exista un fallo definitivo del Poder Judicial sobre la legalidad del proceso.