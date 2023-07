MÉXICO._ Alejandro Murat, ex Gobernador de Oaxaca; y el empresario Gustavo de Hoyos, quienes habían levantado la mano para estar en la contienda presidencial por la alianza Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD, anunciaron su declinación bajo el argumento de que el método de selección no es el adecuado.

“Reconozco que hay un método y siempre que se avance en la democracia, México gana, pero también congruente con mis convicciones y principios, este método deja más dudas que certezas, es por eso que por respeto a todos los partidos, y a los mexicanos y mexicanas que participan, quiero informarles que he decidido no participar”, sostuvo el ex Mandatario.

Murat, político de extracción priista, explicó que él propuso un método de voto directo para la selección de candidato, por lo que al ver que este no fue elegido, prefirió declinar.

“Como aspirante siempre planteé un proceso democrático, incluyente, transparente y abierto y propuse de manera permanente un método de voto directo en las urnas, como sucede en todas las democracias del mundo”.

Finalmente reiteró que seguirá trabajando por el País.