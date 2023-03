“A pesar de que él lo aceptó dijeron que no había elementos suficientes para acreditar la violación, yo en pruebas puse capturas de pantalla en donde él admite el hecho y me dijeron que mi estado psicoemocional vulnerable no se le podía atribuir a él, ósea que básicamente estoy loca y no fue culpa de él”, narró la estudiante.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la alumna señaló que el dictamen de la universidad fue revictimizante y no tenía nada de perspectiva de género.

“Yo solo pido justicia porque él lo aceptó y no pasó nada, ni siquiera le pusieron una amonestación. La UAM encubre violadores”, señaló.

En las pancartas que portan los estudiantes se pueden ver las leyendas: “UAM, casa abierta a los violadores”, “La UAM encubre violadores”, “Denunció y no recibió justicia”.