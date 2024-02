El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez dijo que sí pedirá protección de seguridad durante sus recorridos de campaña.

Durante una entrevista con medios, dijo que ha mantenido comunicación con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a quien le dijo que sí aceptará seguridad federal aunque precisó que esta deberá ser “mínima y austera”.

“Lo que inicia partir del 1 de marzo tiene estos elementos, eso se lo debo decir, se lo he expresado a Rosa Icela Rodríguez que es una funcionaria con la que me siento cómodo de expresarle tema y lo que le he planteado es la mínima protección posible bajo los estándares de inteligencia y de eficiencia que las fuerzas federales, civiles y armadas puedan ofrecer, en el contexto de los protocolos, de los parámetros de protección que tienen es la que quisiéramos, queremos ser institucionales, no queremos darle la espalda a las instituciones de este país”.

Álvarez Máynez dijo que lo platicó con su familia y llegaron a la conclusión de que era importante tener seguridad. Además de que aseguró que nadie que aspire a ser presidente no puede desconfiar de policías y fuerzas armadas.

También mencionó que Andrés Manuel López Obrador debe tener la máxima protección por ser el jefe del Estado mexicano.

“Yo soy partidario convencido de que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe tener la máxima protección posible con parámetros de austeridad, de sencillez del Estado porque es el jefe del Estado mexicano y nos representa a todos”.

Apenas el 20 de febrero Jorge Álvarez Máynez dio a conocer que la Secretaría de Seguridad le ofreció protección para sus recorridos durante el período de campaña electoral.

En ese momento dijo que lo analizaría pues no quería ser imprudente “ni temerario” ante la situación de inseguridad.

Rosa Icela Rodríguez hizo el ofrecimiento por conducto del líder parlamentario de Movimiento Ciudadano, Braulio López, durante la reunión que sostuvo esta mañana con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Violencia electoral

Al menos 16 personas que aspiraban a un cargo de elección popular en las elecciones de 2024 fueron asesinadas entre el 4 de junio de 2023 y el 7 de febrero de este año, concluye el reporte sobre violencia política de la agencia Laboratorio Electoral.

El reporte, presentado esta mañana por Arturo Espinosa Silis, director de la agencia, indica que se han reportado 50 casos de violencia electoral, de los cuales 33 son asesinatos de políticos (16 buscaban algún cargo en los comicios en marcha), 11 atentados, cuatro secuestros o desapariciones y dos casos de amenaza grave.

En los casos de homicidios, el reporte da cuenta de cinco asesinatos de aspirantes de Morena: Samantha Carolina Gómez Fonseca (Xochimilco, CDMX), Miguel Ángel Cruz Robles (Villa del Carbón, Estado de México); Ricardo Taja Ramírez (Acapulco, Guerrero); Dagoberto García Rivera (Maravatío, Michoacán) y Porfirio Hernández (Chietla, Puebla).

Cuatro personas asesinadas militaban en el PAN: Alejandro Lanuza Hernández (Salvatierra, Guanajuato); Jaime Damaso Solís (Zitlala, Guerrero); Alfredo Giovanni Lezama Barrera (Cuautla, Morelos), y Javier Torres (Chiautla, Puebla).

Tres más eran de Movimiento Ciudadano: Sergio Hueso (Armería, Colima); Miriam Noemí Ríos (Jacona, Michoacán) y Wilman Monje Morales (Gutiérrez Zamora, Veracruz).

Dos militaban en el PRD: Marcelino Ruiz Esteban (Chilapa, Guerrero) y Moisés Tomás Juárez Abarca (Acapulco, Guerrero).

Uno era del PRI: David Ray González Moreno (Ejido La Pita, Chiapas). Y uno más del PVEM: Jaime Vera (Mascota, Jalisco).