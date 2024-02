Candidatos a senadurías y diputaciones rinden protesta

El dirigente nacional tomó protesta de quienes aspiran a integrar la Cámara de Diputados y el Senado de la República a partir del 2024, entre ellos la Alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas, la ex candidata a Jefa de Gobierno por el PRD, Alejandra Barrales; el ex morenista Gibrán Ramírez; y el empresario Roberto Palazuelos, aunque éste último no estuvo presente en el acto protocolario pero sí confirmó su candidatura a través de redes sociales.

Para cerrar la toma de protesta de las y los aspirantes a un cargo legislativo, Colosio Riojas ofreció un mensaje a manera de preámbulo al discurso que brindaría Álvarez Máynez unos minutos después de aceptar su candidatura presidencial.

“Compañeras y compañeros, ha llegado la hora de la verdad, en la que habremos de demostrarle a México qué es lo que nos distingue de las demás opciones, lo que nos hace diferentes y lo que nos hace mejores”, dijo el aspirante a dirigir la bancada naranja en el Senado de la República.

“Somos, a partir de hoy, embajadores de este movimiento y férreos promotores de la política responsable que sanará a nuestro México”, sentenció.