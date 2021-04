AMLO acusa campañas de manipulación para exigir que médicos privados sean vacunados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, este jueves 15 de abril, que no es justa la exigencia de los médicos privados para que el Gobierno federal los vacune contra el coronavirus.

“Ayer convocaron a una manifestación, no reunieron gente. Y no es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir ‘a mí me vacunas’, ¡no! Si no te corresponde, no. Ah, pero como soy médico y me pongo mi bata blanca voy a los medios de comunicación, voy al Reforma, voy a El Universal, voy a los programas de radio”, dijo el mandatario nacional.

“’¡Qué barbaridad! ¿cómo no van a vacunar a los médicos?’ [...] pues tenemos que vacunar a los adultos mayores, son los más vulnerables”, expresó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Además, el político tabasqueño aseguró que el Gobierno Federal sí ha vacunado a los médicos y enfermeras privados. Sin embargo, dijo que existe una campaña de manipulación para que el personal de salud privado se le “eche encima”, convocando a manifestaciones.

“Y decir también que en atención del Covid-19 se vacunó a médicos y enfermeras del sector público y privado, porque es mucha la manipulación, haciendo campaña para echarnos a los médicos encima que no los vacunamos, ahí están convocando a manifestaciones”, aseguró López Obrador.

“Quiero informarle al pueblo que ya tenemos en todas las entidades todas las dosis de vacunas que se requieren para terminar de vacunar, antes de que concluya este mes, a todos los adultos mayores. Estás vacunas ya se van a utilizar para iniciar la aplicación de segundas dosis y comenzar también la vacunación de 50 a 59 años”, informó.

“Del sector publico y del sector privado, escuelas públicas y privadas. A todos se les a va a vacunar. Al mismo tiempo que terminamos de vacunar a adultos mayores vamos a estar vacunando a todos los maestros y trabajadores de la educación del país”, abundó.

“¿Con qué propósito?, que se pueda reiniciar el regreso o mejor dicho se pueda tener clases presenciales antes de que concluya el ciclo escolar. Pero aclaro una cosa, también, es voluntario, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, finalizó.

El Presidente López Obrador pidió hace unos días, ante el reclamo de decenas de profesionales de la salud que acudieron a manifestarse a Palacio Nacional, que “esperen su turno” para la vacunación, con el argumento de que no están en la “primera línea” de atención.

Ante dicha situación, grupos de médicos privados se han manifestado en diversas entidades de la República mexicana, exigiendo ser vacunados contra el Covid-19, ya que no les han aplicado ninguna de las más de 16 millones de dosis que han llegado al México.

Sin embargo, la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios (UNIFACC), de la iniciativa privada, tiene registrados 137 casos de defunciones entre sus agremiados, ello desde marzo de 2020, fecha en que fue declarada de forma oficial la pandemia en México.

Mientras que Vacunas Médicos MX -iniciativa que se creó a partir de la respuesta de las autoridades, al señalar que se había pedido a las instituciones privadas una lista de personal para la vacunación-, durante la primera semana se habían anotado 15 mil personas y hasta el 12 de abril, ya habían más de 31 mil para recibir la inmunización contra la Covid-19.

Ese mismo día, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado para vacunar a todo el personal médico sin importar si trabaja en el sector público o privado. “La recomendación es que los trabajadores de la salud reciban la vacuna”, dijo María Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS, al referir que los profesionales que atienden a pacientes con Covid-19 son prioritarios.