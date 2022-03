AMLO acusa que sus opositores lo espían y que hay periodistas ‘informantes’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que un grupo que está en su contra, supuestamente compró equipos valuados en millones de dólares, para “hackear” teléfonos móviles y obtener información para seguir en la “senda del golpismo mediático”.

Cuestionado durante su conferencia de prensa respecto al espionaje a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, el mandatario nacional dijo que un grupo está extendiendo el espionaje a “más personas”.

“Sigue habiendo espionaje de grupos de intereses creados, ayer hablaba yo de abogados, de políticos corruptos, de las grandes corporaciones, de los conservadores, mafia política, esos siguen haciendo esa labor”, acusó el político tabasqueño.

“Hace poco nos informaron que todo este grupo que está en contra nuestra habían comprado aparatos, y esto aprovecho para informarlo porque puede ser que no sea cierto pero son capaces de todo, para sacar información de celulares, no sé porque no tengo yo experiencia en estas cosas, en esas tecnologías pero es sacar las memorias de los teléfonos, hackear”, afirmó.

“Acabamos de recibir en la oficina un correo del teléfono del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidiendo un apoyo económico. Ya se habló ayer y es que le hackearon su teléfono”, reveló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Entonces que habían comprado un equipo de muchos millones de dólares para intervenir y sacar información, esto con propósitos políticos, es un grupo opositor a nosotros, no me informaron más”, indicó el mandatario nacional.

“Que se reunieron, porque están decididos a seguir en la senda del golpismo mediático, es casar información para hacer escándalos en los medios”, abundó el presidente de la República.

“Sí es ilegal pero se van a sentir perseguidos, ya ven como son de hipócritas, el tirar la piedra y esconder la mano, no. Y el que nada debe nada teme, imagínense cuánto tiempo llevamos nosotros siendo espiados, nomás que ahora lo están extendiendo a más personas”, dijo.

“El bloque conservador tiene equipos de informantes y tiene a su servicio a periodistas, a comunicadores que les paga, eso sí nos consta y tenemos pruebas, hay quienes trabajan en un periódico les pagan ahí pero también trabajan en Latinus, o cualquier otra empresa vinculada a Claudio X. González [Guajardo] o este grupo”, agregó.

“Dos sueldos, a veces es más lo que reciben en Latinus o cualquier otra empresa para golpearnos que lo que les pagan en el medio en el que aparecen como fachada, eso sí está comprobado y generalizado”, enfatizó el político tabasqueño.

“¿Se acuerdan cómo se cuestionaba en el gobierno de Peña Nieto que se grababa a dirigentes? Pues ahora los mismos que se quejaban de que los espiaban, son los que están llevando a cabo toda esa labor”, insistió López Obrador.

“Lo digo porque como nosotros tenemos mucha gente que nos informa, millones de ciudadanos inteligentes, que no espías, nos van a seguir haciendo llegar información. Los choferes de los fifís, los chef, el compañero mesero, todos están ayudando y nos mandan información”, expresó.