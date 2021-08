MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió este viernes que el Mecanismo de Protección para las Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas “no es lo más eficaz”, por lo que ordenó su revisión a Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Que se haga una revisión del mecanismo de protección a periodistas. Es algo que ya venía y lo hemos continuado y a lo mejor no es lo más eficaz y hay que revisarlo”, expresó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal ordenó a Encinas Rodríguez que se revise “a fondo” el Mecanismo y advirtió de que “si se cometen delitos, se va a buscar por todos los medios que no haya impunidad”.

“Es muy lamentable estos asesinatos de periodistas. Decirles a todos los comunicadores que cuentan con nuestro apoyo, nuestro respaldo y que no aceptamos autoritarismos de nadie, tampoco de la delincuencia organizada”, expresó el político tabasqueño.

“No hay impunidad, no vamos a tolerar violencia y a la delincuencia, ni a la organizada ni a la delincuencia de cuello blanco. Y que sepan que lo ideal es que no se haga daño a nadie, pero si se comete un delito se va a buscar por todos los medios, como lo hemos hecho, que no haya impunidad”, señaló López Obrador.

Según la organización no gubernamental Artículo 19, un total de 141 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, en posible relación con su labor. De estos, 21 se produjeron durante lo que va de la Administración de López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre del 2018.

En lo que va del Gobierno Federal encabezado por el Presidente López Obrador, desde diciembre del 2018 a la fecha, han sido asesinados un total de 46 periodistas. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) dio a conocer el pasado 13 de julio, datos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que contabilizaban los homicidios de 43 comunicadores. Pero a estos se suman tres más posterior a esta fecha.

Este mismo viernes 20 de agosto, a través de su cuenta de la red social Twitter, el periodista J. Jesús Lemus Barajas, renunció a la adscripción del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por ser “obsoleto”.

“No fue capaz de proteger a 69 periodistas asesinados y 2 desparecidos, solo del 2017 a la fecha. En solidaridad con ellos, hoy renuncio a la adscripción de ese organismo. Que Dios nos proteja, porque el Mecanismo nomás no”, escribió el periodista en un tuit.