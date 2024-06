El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existían riesgos en la elección de jueces, magistrados y ministros, previstos en la reforma al Poder Judicial de la Federación, pero afirmó que el pueblo se equivocaba menos y pidió no tener miedo.

“Es muy buena tu reflexión, yo pienso que con la decisión que se tomó a propuesta de la Presidenta electa [Claudia Sheinbaum Pardo], de abrir el debate en las cámaras [del Congreso de la Unión], ahí pueden hacerse estos planteamientos que son muy interesantes. Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial, de eso no tengo la menor duda, es cuestión de ponernos de acuerdo de hasta dónde se va a llegar, qué es lo más conveniente”, explicó.

“Yo sostengo, por ejemplo, que va a ayudar mucho la elección, la pura elección, se corren riesgos como en todo, por eso no quieren tanta democracia algunos. Bueno, que hay riesgos en las elecciones, siempre han habido, pero se equivoca menos la gente, no tenerle miedo al pueblo, confiar en el pueblo”, comentó.

Durante su conferencia de prensa matutina acusó que una minoría no quería que se reformara el PJF, ya que perderían sus privilegios, por lo que llamó a que no existiera más la corrupción.

“Una minoría quiere seguir teniendo al Poder Judicial para cuidar sus intereses o acrecentar sus privilegios, ojalá todos entendamos que nos conviene el que no haya corrupción, que haya un auténtico Estado de derecho, y que no se aprovechen que se va apoderar el crimen, no dicen de la delincuencia de cuello blanco, porque son las dos”, mencionó.

Asimismo, dijo que el pueblo ahora tenía el privilegio de mandar, por lo que buscaría que existiera la verdadera justicia en el país y la misma ya no quedara en unas cuantas manos.

“El Gobierno es nuestro, nosotros somos los que tenemos el privilegio de mandar, se habla de democracia pero es pura demagogia, eso ya no es posible. Y en la pasada elección se demostró que el pueblo quiere ser el arquitecto de su propio destino, que se le tome en cuenta y que su dinero se distribuya con justicia, que no se quede en unas cuantas manos, ya no quiere el pueblo que sigan robando”, expresó López Obrador.

Además, enfatizó que la elección de jueces haría que el crimen organizado ya no pudiera corromper al PJF, por lo que para evitar que hubiera “plata y plomo”, pediría que existiera protección para los juzgadores.

“Otro asunto que me interesa, pero no tanto, porque cuando la delincuencia se dé cuenta que no hay forma de corromper a jueces y ministros van a tener que aceptar, pero de todas manera protección para que no aplique aquello de ‘plata y plomo’, pero eso se arregla, se les da protección”, explicó.

“Algunos dicen que los de las bandas van a resolver, los delincuentes van a resolver, no. Desde ahora están resolviendo, aquí lo vemos, como ordenan que se deje en libertad a delincuentes peligrosísimos”, insistió.

López Obrador hizo referencia a dos perfiles que podrían ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos Ignacio Morales Lechuga y Diego Valadés Ríos, ex titulares de la Procuraduría General de la República, durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

“Que venga Ignacio Morales Lechuga y diga ‘yo quiero ser Ministro de la Corte, fui Procurador con Salinas, ahora soy notario, he hecho esto, y esto, y esto’. Y considero que la Corte tiene que ser autónoma y estoy en contra de la dictadura y del populismo”, indicó el político tabasqueño.

“El otro, el hijo del historiador, Valadés [que diga]. ‘yo quiero ser Ministro, he escrito tantos libros, fui también Procurador con Salinas de Gortari, soy reconocido en el Instituto de Investigaciones Jurídicas [de la Universidad Nacional Autónoma de México], soy maestro emérito y quiero participar’”, comentó el mandatario nacional.

“Que participen todos, hombres y mujeres, y que la gente decida. En el caso de los ministros no son muchos, van a elegir a nueve. En donde van a elegir a más son a jueces y magistrados, a la mejor no va a ser en una sola elección, pero son gastos, mejor ampliar el periodo de difusión”, pidió.

“Si hace falta más difusión que se lleve tiempo, que se conozcan a todos los candidatos y se hacen falta más candidatos que participen más candidatos pero que los elija el pueblo y lo otro también que los que están de jueces, que los que están de ministros, de magistrados, puedan participar, y se puedan sentir muy orgullosos ‘yo estuve participando y fui ratificado, o sea me sometí al escrutinio público y el pueblo por mi trabajo, por mi rectitud, por mi honestidad me eligió’”, expuso.

El 14 de junio, aclaró que la reforma al PJF no buscaba que “cualquier persona” ocupara un cargo de juez, ministro o magistrado, ya que, según él, requería de cierto perfil profesional y destacó quiénes podrían, en su caso, participar en el proceso de elección.

“Escuché que ‘cualquier persona va a poder ser juez’ y no es cualquier persona, tiene que ser un abogado y le va a ayudar si además de la licenciatura, tiene maestría y tiene doctorado”, señaló.

“Como no todo está podrido en el Poder Judicial, que tengan posibilidad de participar jueces que están en funciones, magistrados, ministros y abogados, especialistas en derecho, de las universidades, de las facultades, de las barras de abogados, ciudadanos independientes, con profesión de abogados”, abundó.

Por otra parte, el mismo día, López Obrador, aseguró que no le hubiera costado trabajo tener subordinados a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, se “caería en lo mismo” de anteriores gobiernos y su figura perdería autoridad moral y política.

El 17 de junio, a través de su cuenta de la red social X, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa, informó que Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, le entregó los resultados de la encuesta que dicho partido realizó para conocer la opinión de la ciudadanía respecto a la reforma al PJF.

“El día de hoy @mario_delgado, presidente de Morena, me hizo entrega de los resultados de las encuestas nacionales sobre la reforma al Poder Judicial. Los daré a conocer más tarde en la conferencia de prensa”, escribió la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.