AMLO advierte nuevas medidas de austeridad en su Gobierno, de ‘pobreza franciscana’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el 28 de julio de 2022 se reunirá con los integrantes de su gabinete para llevar a cabo medidas adicionales de ahorro en su Gobierno.

“Vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una superior, de la pobreza franciscana”, dijo el mandatario nacional, quien adelantó que se eliminarán viajes al extranjero y recortarán viáticos a funcionarios públicos.

“Les adelanto que de todas maneras ya vamos a pasar de la fase de la austeridad república a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana, porque tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales”, adelantó el presidente, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

El político tabasqueño aseguró que, con la austeridad, hasta la fecha se ha ahorrado un aproximado de dos billones de pesos. “Vamos a reducir bastante, casi no va a haber viajes al extranjero, vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono o teleconferencia”, dijo respecto a una de las medidas para aplicar los ahorros.

El titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que también reducirán viáticos entre los integrantes de su gabinete. “Quiero informarle al pueblo que desde que estamos no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionarios públicos, uno solo, la camioneta más nueva que tengo es del 2018 que la compraron antes de que yo llegara y ya tiene 280 mil kilómetros. Pero tenemos ya camionetas de las que usamos de 400 mil kilómetros, y de pues 10 años de uso, estamos dando mantenimiento y funcionan bien, no me han dejado en las giras”, dijo.

“Vamos a avanzar más en el plan de austeridad, independientemente de lo que tiene que ver con poderes autónomos y que eso tiene que tratarse como una cuestión de Estado”, indicó el mandatario nacional, quien también aseguró que con la austeridad se busca seguir manteniendo ahorros en el Gobierno, evitar adquirir una deuda y no aumentar precios a los alimentos y gasolinas. “La fórmula es sencilla, es cero corrupción y austeridad para liberar fondos al desarrollo, entregar recursos a la gente más necesitada”, insistió.

López Obrador explicó que la Ley Federal de Austeridad Republicana no se cumple por amparos y por “franco incumplimiento”, por lo que advirtió que buscará se reforme, incluso, a nivel constitucional, para que “no se presente a interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya”.

“Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Austeridad y si procede, una nueva reforma a la Constitución para dejarlo más claro y que no se presente a interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya, con amparos, creo que un ministro o dos son los que iniciaron con esto”, detalló el político tabasqueño.

“Entonces en su momento lo vamos a plantear, para que no quedemos nosotros como encubridores, si en el poder legislativo no se aprueba ya es otra cosa. Pero lo voy a hacer, nada más que en su momento, antes de que se termine el Gobierno, porque ahora tenemos tres iniciativas pendientes”, finalizó el mandatario nacional.

SCJN ELIMINA CONTROL DISCRECIONAL DE AMLO SOBRE AHORROS DEL GOBIERNO POR AUSTERIDAD

Por nueve votos contra dos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, el 5 de abril del 2022, una porción del articulo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en un párrafo que permite que los recursos ahorrados por medidas de austeridad sean destinados de forma discrecional, a lo que “por decreto determine el Titular del Ejecutivo”.

La mayoría de los ministros votó a favor de la propuesta de Norma Lucía Piña Hernández, que establece que esta facultad conferida al titular del Presidente de la República en la Ley Federal de Austeridad Republicana implica que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión renuncie a su facultad exclusiva de determinar el destino y el monto del gasto público.

“Si bien debe haber cierta flexibilidad en las normas presupuestarias para hacer frente, eficazmente, a imponderables como la disminución o el aumento en los ingresos previstos para cubrir el presupuesto, ello no puede llegar al extremo de que la Cámara de Diputados renuncie a su facultad exclusiva de determinar el destino y el monto del gasto público federal”, señaló la ministra al exponer el caso.

“[...] delegando esa facultad en el Ejecutivo, pues con ello frustra la función que la Constitución le atribuye en exclusiva en esta fase del ciclo presupuestario: ejercer un control democrático efectivo sobre el gasto público federal, autorizando el destino y monto específico del mismo”, abundó la ministra.

Con su decisión, el Pleno de la SCJN concluyó el debate de la acción de inconstitucionalidad presentada desde el año 2019, por senadores de la oposición, contra la Ley Federal de Austeridad Republicana. Los únicos votos en contra fueron de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.