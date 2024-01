El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la resolución del Poder Judicial de la Federación y reveló que desde hace algunas semanas advirtió a la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, del riesgo de la absolución de los ocho militares por el delito de desaparición forzada de personas, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, mismos que obtuvieron su libertad condicional el día sábado 20 de enero.

“Se le envió una carta a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, advirtiéndole sobre este asunto. Voy a pedirle a la Secretaria de Gobernación [Luisa María Alcalde Luján] que el día de hoy de a conocer esa carta. Y como si lo hubiésemos dicho ‘libérenlos’”, comentó el Presidente.

“¿Cuándo envió la carta?”, le preguntó un reportero durante su conferencia de prensa matutina.

“Hace como 15 días, porque ya veíamos venir, igual que la liberación del Procurador [Jesús Murillo Karam]”, respondió.

“Atendiendo a la instrucción del Presidente @lopezobrador_, hacemos pública la carta que enviamos a la Ministra Norma Piña desde el 12 de diciembre sobre la posible liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa. Ahí le advertimos del riesgo de modificar las medidas cautelares y de la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano”, escribió, minutos después, la titular de Segob en sus redes sociales, en la cual adjuntó copia de la misiva, que tiene la leyenda de “confidencial”.

López Obrador afirmó que con resoluciones como el cambio de medida cautelar que dejaría en libertad a los ocho militares supuestamente implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, había quienes buscaban hacerle quedar mal, a él, así como el desprestigio de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“¿Qué buscan? Dos cosas: una, desprestigio al Ejército, ¿por qué razón? Porque no quieren que haya una institución independiente, soberana, quieren tener, los que están detrás moviendo los hilos, una institución sometida. Y, lo segundo, hacerme quedar mal. Pero pues yo estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores, inmorales, farsantes y lo vamos a seguir haciendo. Les vamos a ir explicando poco a poco, porque es una maraña que dejaron y siguen”, comentó.

“Como ya veíamos venir esto, se le avisa, se le manda decir a la Presidenta de la Suprema Corte ‘cuidado con esto’, no sé en qué términos envió el oficio, y sabadazo, violando todos los procedimientos, pero además como si se tratara nada más de un asunto legal, como si no fuese un asunto de justicia, con ese propósito seguir culpando al Ejército y cuestionándonos de que no hacemos nada, es que están esperando decir ‘es lo mismo que que pasó en el Gobierno anterior”, destacó, quien también comentó que en otro momento también se pidió la liberación de alrededor de 60 implicados en la desaparición de los 43 estudiantes, por presunta tortura.

“La Comisión [Nacional] de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos, las organizaciones de supuestas defensoras de derechos humanos y ellos intervienen para que se elabora una sentencia y se libere a los responsables, con el argumento de que habían sido torturados y sí, algunos habían padecido de tortura pero otros no. Liberan como a 60”, insistió.

Ante ello, dijo que aunque a su Gobierno le faltaran ocho meses para concluir y había quienes quisieran que no le alcanzara el tiempo, el caso Ayotzinapa seguía siendo una prioridad para su Administración.

Por otra parte, López Obrador dijo no estar de acuerdo con lo expresado por Alejandro Encinas Rodríguez, ex Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación .

Asimismo, criticó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según él, politizó el caso Ayotzinapa.

”No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, que es lamentable es que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia, en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos”, dijo.

”Y es indudable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, está politizando este asunto, bueno, desde el principio está politizando este asunto, desde que estaba de director ejecutivo [Emilio] Álvarez Icaza y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes y las organizaciones supuestamente de defensa de Derechos Humanos se quedaron callados”, agregó.

“Eso es lo que puedo comentar y vamos a seguir con la investigación. ¿Cómo liberan a delincuentes? ¿Cuál es la excusa más usual en el Poder Judicial? Que no se integraron bien las investigaciones, como si esto fuese un asunto como cualquier otro, como si fuese un asunto mercantil, esto es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide, lo que hay es un interés político del Poder Judicial”, resaltó.

El 20 de enero, Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, determinó que ocho militares llevaran en libertad su proceso por el delito de desaparición forzada.

La juzgadora federal fijó el pago de una garantía de 50 mil pesos y ordenó su presentación ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, así como la entrega del pasaporte y la prohibición de salir del país.