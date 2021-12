AMLO afirma que en enero se termina de pagar refinería de Deer Park en EU

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, este lunes, que en enero del 2022 se terminará de pagar la refinería Deer Park Refining Limited Partership, ubicada en Houston, Texas, en Estados Unidos, de la que Petróleos Mexicanos compró en 596 millones de dólares, el 50.1 por ciento de las acciones que eran propiedad de la empresa neerlandesa Shell Oil Company.

El mandatario nacional señaló que hay muy buena relación entre los gobiernos de México y de EU y que por eso se emitió la autorización para que se comprara; sin embargo llevó tiempo el obtener el permiso, ya que se buscaba se pudiera pagar en diciembre. Sin embargo, se amplió el plazo para que éste fuera otorgado.

El político tabasqueño comentó que hubo algunas propuestas no muy claras para que el permiso no fuera otorgado por Estados Unidos, incluso dijo que leyó algunas denuncias que fueron presentadas, como lo fue por parte de una tintorería, “pero desde luego había intereses para que no nos dieran la autorización”.

“Se tuvo que ampliar el plazo. Pidieron más información porque todavía no sabemos qué alegaban, pero con mucha transparencia entregamos todo, de dónde iba a salir el dinero, por qué decidimos comprar la refinería. Y por eso no nos alcanzó el tiempo, sin embargo ya se acordó pagarla en enero y tenemos el recurso para hacerlo”, agregó López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina.

“Hacienda va a valorar lo que más conviene, por el precio del dinero, por las tasas de interés, por si esa deuda se contrajo con intereses bajos. Todo depende del convenio, de los acuerdos que se tengan. Lo que sí puedo decir es que en enero se liquida completamente, en enero se cierra la operación”, dijo el mandatario nacional.