“Que en su caso, si se termina de revisar, este asunto corresponde a la Fiscalía [General de la República], de que no tiene ya ningún pendiente, porque ya cumplió con estar en la cárcel, durante algún tiempo y que si ya tiene derecho a salir, que yo no me opongo a eso”, dijo el político tabasqueño.

“Le agradezco mucho sus buenos deseos. Yo también quiero que él comprenda mi situación, que yo no quiero que sufra nadie, no quiero que nadie esté en la cárcel, yo soy un humanista, estoy formado en la escuela de la no violencia, pero que Gobierno para todos y que tengo que hacer que se cumplan las leyes”, indicó el mandatario nacional.

FÉLIX GALLARDO SE DICE “HONESTO”; ELOGIA A AMLO Y AFIRMA NO CONOCER A CARO QUINTERO O A DON NETO

Miguel Ángel Félix Gallardo, -fundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara y quien habló por primera vez en público en los 32 años que lleva preso-, se calificó a sí mismo como un hombre “honesto”, que dice no saber nada de los crímenes y leyendas que le imputan.

En una segunda entrega de la entrevista que la cadena estadounidense Noticias Telemundo le realizó, se ve al ex narcotraficante como un hombre anciano, de 75 años de edad, preso en la zona de máxima seguridad del Penal Estatal de Puente Grande, en Jalisco, postrado en una silla de ruedas, sordo, ciego, afectado por una neumonía y con el brazo roto.

“Mi salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos. Han pasado 32 años, es una eternidad para un hombre que no cometió ningún delito”, se quejó Félix Gallardo, quien dijo, además, que lo han tratado “mal” en prisión, sin permitirle visitas, sin locutorios y sin abogados.

Narró que el sábado 8 de abril de 1989, se encontraba en una casa ubicada en la calle Cosmos, de la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, Jalisco, “cuando tumbaron la puerta, sin ninguna orden de aprehensión, sin ninguna orden de presentación, con mi familia, estaba mi hija, mi hijo”.

“Fui golpeado, sacado en menos de un minuto, y quebrado cuatro costillas (sic), pregunté el motivo y lo único que recibí fue más tortura, recibí bolsa de [...] para sofocar, tehuacanes, golpes (sic)”, abundó ‘El Jefe de Jefes’.

Asimismo, en la entrevista negó haber conocido a Enrique “Kiki” Camarena Salazar, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), asesinado el 7 de febrero de 1985, también en Guadalajara.

“Es un tema muy lamentable. Este señor Camarena. Quienes fueron, quienes hayan sido, hay autores materiales e intelectuales, presos, que han pagado su vida en la prisión y que les ha ido muy mal”, aseveró Félix Gallardo.

“Ignoro el porqué se me relaciona, porque a ese señor yo no lo conocí. Porque te vuelvo a repetir: yo no soy una persona de armas. Lamento mucho, porque sé que era un buen hombre”, insistió el fundador del Cártel de Guadalajara.

Aunado a lo anterior, “El Jefe de Jefes” le deseó a Mika Camarena, viuda del finado agente de la DEA, “la resignación y que tenga la satisfacción de que los culpables del asesinato de su esposo están pagando sus culpas (sic)”.

Por otra parte, Félix Gallardo negó conocer a los también capos sinaloenses Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, los otros dos fundadores del Cártel de Guadalajara.

“No los conozco. En la calle no nos conocimos. Estas personas y yo nunca hemos platicado al respecto. Mi abogado, [Fernando] Martínez Inclán, me dijo: ‘no estás involucrado, nunca platiques’”, señaló ‘El Jefe de Jefes’.

Félix Gallardo negó, también, que principios de los años 80 del Siglo pasado, estableció contacto con el Cártel de Medellín -que dirigió Pablo Escobar Gaviria- o con el Cártel de Cali, a quienes empezó a comprar cocaína para enviarla a Estados Unidos, tal como se indicó en una serie de la plataforma digital Netflix.

“A esa persona ni lo conocí [Escobar Gaviria]. Él, esa persona, que usted está mencionando [...] jamás estuve en Medellín o en Cali, como en la serie esa que se dice (sic). No lo conocí y él fue posteriormente muerto (sic), cuando yo estaba en la cárcel, él murió”, abundó ‘El Jefe de Jefes’.

“No existe zar [de la droga, como lo llamaban], no existió eso, nunca existió cárteles en Guadalajara, quién sabe ahora. Nunca existió. O sea, llevábamos una vida de familia, traje a mis hijos a la escuela (sic)”, insistió el capo sinaloense, quien dijo, además, no identificarse con el personaje que aparece en la serie de Netflix.

“No, Miguel Félix Gallardo es un hombre honesto”, afirmó, hablando en tercera persona.

‘El Jefe de Jefes’ indicó, también, que a pesar de haber pasado tantos años en prisión, jamás pasó por su mente el fugarse. Asimismo, señaló que antes de estar en la cárcel él se dedicaba “a la agricultura y a la ganadería, desde chico”.

Recordó que, según él, sus padres fueron los primeros ganaderos que exportaron legumbre a Estados Unidos en 1942.

“También tenía unas farmacias y dos viejos hoteles”, detalló el capo sinaloense, quien dijo no arrepentirse, porque nunca cometió un error.

Asimismo, Félix Gallardo lamentó que perdió a “más de la mitad de su familia” estando en la cárcel, entre ellos a una hija y a sus padres.

“No estoy pensando en la libertad, pienso mis nietos (sic)”. dijo.

“No tengo pronóstico de vida. Fui seccionado del estómago, me quitaron ocho hernias. Me privaron de la vista, me privaron de los oídos y como ve, no puedo caminar [...] No estoy esperando, claro, todos creemos en los milagros, pero pues mis nietos, sería el oro (sic)”, recalcó ‘El Jefe de Jefes’.

Por otra parte, dijo que no espera salir de prisión con la amnistía que está proponiendo el Presidente Andrés Manuel López Obrador para reos mayores de 75 años de edad.

“¡No! No estoy buscando eso. No estoy buscando eso”, indicó el capo sinaloense a Issa Osorio, corresponsal del medio estadounidense.

“Sé que el señor presidente es un hombre de buena voluntad. Que está combatiendo la desigualdad social, dando pensiones, está dando muchas cosas, y yo no le quitaría su tiempo. Yo soy un cadáver el cual no espera más que ser enterrado en la raíz de un árbol”, enfatizó Félix Gallardo.

“No le estoy pidiendo nada al señor, al contrario, ojalá y le vaya bien. Esto de la bacteria [en clara referencia al coronavirus SARS-CoV-2], ha bajado mucho el poder adquisitivo de los mexicanos, pero este hombre es de buena voluntad y ojalá Dios le ayude”, deseó ‘El Jefe de Jefes’.

“Yo poseía en el reclusorio, un televisor de 5 pulgadas. No estoy enterado de la violencia. La violencia es consecuencia del desempleo, de la desigualdad social, que hoy, el señor López Obrador está resolviendo, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo”, recalcó el capo sinaloense.

Por último, Félix Gallardo pidió que se le recuerde como “la persona honesta que fui siempre, un hombre que no fue de armas [...] A todos los coacusados se les ha dado la libertad, menos en mi caso”.

“El Jefe de Jefes” tiene que usar una silla de ruedas, debido a que cada vez que intenta caminar se resbala. Aunado a lo anterior, el capo sinaloense no ve nada en el ojo izquierdo y debe ayudarse de un aparato auditivo color rosa para entender lo que otros dicen.

“Tengo días enfermo. Quiero que él [el camarógrafo de Telemundo] vea mi ojo”, señaló Félix Gallardo. “¿Está ciego?, le preguntó la reportera. “Completamente ciego. Completamente sordo”, respondió el ex capo sinaloense.

“¿Qué le pasó en su brazo?”, lo cuestionó la corresponsal de Noticias Telemundo.

“Me lo quebré, porque no puedo caminar. Camino y me resbalo”, dijo el ex líder del Cártel de Guadalajara.

“¿Por qué necesita el oxígeno, está enfermo?”, insistió Osorio.

“Traigo una neumonía grave, muy grave, tengo días que me están inyectando, el servicio médico me atiende bien”, aseveró “El Jefe de Jefes” en la entrevista.