AMLO arma teatro político con consulta respecto a enjuiciar a ex presidentes: The Economist

La pregunta que se hará en la consulta popular para saber si se juzgará o no a los ex presidentes mexicanos, misma que se realizará el 1 de agosto, “pudo haber sido ideada por Cantinflas, un actor cómico que convirtió el gusto mexicano por el circunloquio en una forma de arte absurda”, señaló el semanario británico The Economist, en su edición de Las Américas.

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, fue la pregunta aprobada por el Pleno de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 1 de octubre de 2020.

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, era la pregunta original, enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Esto es lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que los mexicanos decidan en un referéndum nacional el 1 de agosto. Descodificado, lo que significa es, ¿debería estar autorizado para orquestar una especie de juicio espectáculo no oficial de sus cinco predecesores más recientes y sus subordinados?”, señaló la editorial del semanario británico, firmara por Michael Reid, y titulada ‘El Presidente de México establece un juicio-espectáculo a sus predecesores’.

The Economist afirmó que el mandatario mexicano sufre por el mal manejo de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, la recesión económica relacionada a la misma, así como “un crimen violento sin cesar” en el País. Es por ello que, “para distraer la atención de las fallas políticas, el Presidente necesita todos los espectáculos de teatro político de Cantinflas que pueda reunir”.

El semanario británico destacó que la intención del político tabasqueño, de recurrir al voto popular para decidir si se procesa o no a alguien, “es una parodia del Estado de Derecho”, y subrayó la relación “afectuosa” entre Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN y López Obrador.

“Este referéndum sirve a varios de los propósitos del Presidente. Le gustan los votos de consulta. Apoyan su afirmación de que presta más atención a la gente que sus predecesores. Los ha utilizado para respaldar decisiones que quería tomar de todos modos, como la cancelación de un nuevo aeropuerto a medio construir en la Ciudad de México”, indicó la publicación extranjera.

El semanario británico insistió que lo que vuelve más “surrealista” la consulta popular es que “el Presidente dice que no votará, porque no es ‘vengativo’ y no quiere quedarse aferrado al pasado. Sin embargo, si ‘la gente’ decide lo contrario, actuará acorde con sus deseos [del pueblo]”.

“La votación también confirma que, en la lucha contra la corrupción, AMLO prefiere el teatro, que él puede dirigir, a la sustancia”, señaló The Economist, que también subrayó que el político tabasqueño ya no es invencible, luego de los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio, donde Morena perdió la mayoría calificada de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y su partido perdió la hegemonía en la Ciudad de México.