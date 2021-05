AMLO arremete contra Díaz de León por caso Fertinal

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó, este lunes 24 de mayo, a Alejandro Díaz de León Carrillo, por otorgar créditos para la compra-venta de la empresa Grupo Fertinal, realizada por la paraestatal Petróleos Mexicanos, cuando el actual Gobernador de Banxico era titular del Banco Nacional de Comercio Exterior.

“El que está ahora de Gobernador del Banco de México fue el que aprobó el crédito para la planta de fertilizantes, en 2015, unas plantas de fertilizantes que se adquirieron a precios elevadísimos, tenemos por esa operación una deuda de mil millones de dólares”, afirmó el mandatario nacional.

“Entonces, si fuesen buenos técnicos, no hubiesen llevado a cabo estas operaciones, a ver, ¿cómo se justifica eso? Escuché que él estaba trabajando en (Secretaría de) Hacienda (y Crédito Público) y luego lo mandan a Nacional Financiera y estaba llegando y ya habían hecho la operación, no sé si estaba Videgaray en Hacienda o Meade, es del mismo equipo, del mismo grupo”, dijo el político tabasqueño.

“Si se tratara de un técnico bueno, honesto, hubiese revisado la compra o el contrato de compraventa y se hubiese dado cuenta de que era un contrato contrario al interés público, que era una mala operación y no hubiese firmado, no hubiese aceptado. Un buen servidor público es aquel que dice ‘no, eso no está bien’”, agregó el Presidente de la República.

“Ya concluye el periodo del Gobernador y se tiene que llevar a cabo el cambio, no puede seguir él, Independientemente de la cuestión legal, necesitamos la renovación. Y vamos a proponer a un buen economista”, abundó López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina.

“Con experiencia en el manejo de la economía, de las finanzas y una gente seria, responsable, que va a saber conducir el Banco de México para que se mantenga la estabilidad macroeconómica. No va a ser un gran viraje para que todo mundo esté tranquilo”, finalizó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El 21 de mayo, López Obrador descartó ampliar el mandato de Alejandro Díaz de León Carrillo, de 51 años de edad, en el Banco de México y adelantó que propondrá a un economista “con dimensión social” para sustituirlo.

“Va a ser un economista de mucho prestigio, un profesional que va a cumplir con los requisitos de tener experiencia en materia económica y financiera y haber trabajado en un área relacionada con el manejo de las finanzas”, indicó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

“Va a ser un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral (...) Se va a cumplir con el requisito, pero ya se termina el periodo del presidente del Banco de México y de acuerdo a la Constitución y a la ley corresponde al titular del Ejecutivo, al Presidente de la República enviar al Senado la propuesta y lo voy a hacer”, apuntó el político tabasqueño.

El 19 de mayo, el titular del Poder Ejecutivo Federal pidió al Banco de México explicar por qué no hubo remanentes, pese a que su Gobierno estimó que sí recibiría ante el crecimiento de las reservas y un aumento de ganancias.

“Sobre lo de la autonomía del Banco de México, se ha garantizado, tan es así que ni siquiera he comentado que no nos dieron remanentes”, dijo el Mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

“Ahora que pasó la crisis de la inestabilidad cambiaria, ¿se acuerdan que se fue el dólar a 25 pesos? Entonces, cuando sucede esto, el Banco de México compensa, ya se habían hecho cuentas de que íbamos a recibir un remanente”, indicó el político tabasqueño.

“Resultó de que sí hay ganancias, creció el volumen de reservas, tenemos una reserva de más de 190 mil millones de dólares, ha crecido mucho la reserva y al final no hubo remanentes”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Tendrían ellos que explicar, pero esto es en términos muy respetuosos y fraternos, por qué en otros sexenios sí habían remanentes”, agregó López Obrador, quién, además, aseguró que se está cuidando el tema del alza en la inflación y que tiene confianza en el Banxico, ya que esa es su función principal.

“¿Por qué se elevó (la inflación)?, cuestionó un reportero al Presidente

“Porque se está calentando la economía, o sea, está creciendo y tenemos que cuidar que no haya inflación porque se daña mucho a la población cuando hay inflación”, respondió el mandatario nacional.

“Tengo la confianza de que en esta materia, pues actúa el Banco de México, les diría que es la función principal del Banco de México, controlar la inflación, entonces ellos han llevado a cabo una política adecuada en cuanto a control de tasas de interés, venían bajando las tasas de interés, ahora, previendo que pueda haber un incremento en la inflación, ya no se bajó la tasas de interés”, finalizó.

¿Quién es Alejandro Díaz de León?

El 28 de noviembre del 2017, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto designó a Alejandro Díaz de León Carrillo, como nuevo Gobernador del Banco de México, en sustitución de Agustín Carstens Carstens, quien a partir de entonces funge como gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS).

Díaz de León era subgobernador del Banco de México y ocupó el cargo a partir del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2021, entidad donde lleva 16 años de carrera. En 2015 ocupó la dirección general del Bancomext, donde se desempeñó hasta finales del 2016.

De 2011 a 2015 asumió la titularidad de la Unidad de Crédito Público de la SHCP. Además, ha sido vocal ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Díaz de León Carrillo es licenciado en Economía por el ITAM y cuenta con una maestría en Administración Pública y Privada por la Escuela de Administración de LA universidad estadounidense Yale.

Asimismo ha fungido como profesor de la cátedra de Opciones y Futuros en la Maestría en Administración y Finanzas del ITAM, y ha integrado diversos órganos colegiados de la banca de desarrollo y autoridades del sistema financiero.

Además, fue compañero de licenciatura en el ITAM, del ex candidato a la Presidencia de la República por el PRI, José Antonio Meade Kuribreña, y del ex titular de la SHCP y de la SRE, Luis Videgaray Caso.

El Banco de México es un organismo autónomo del Estado y sus funciones están encomendadas a una Junta de Gobierno y a un Gobernador. Según lo establecido en los artículos 38, 40 y 41 de la Ley del Banxico, el Ejecutivo Federal tiene la facultad de nombrar al titular de entre los miembros que componen su Junta de Gobierno.