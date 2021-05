AMLO asegura que en su sexenio ‘se respeta dignidad de maestros’

“En el sexenio pasado inventaron lo de la mal llamada Reforma Educativa para ningunearlos, desprestigiarlos, culparlos del atraso educativo de nuestro país, como si ellos fuesen los responsables del que no se avance en materia educativa como debería de ser”, agregó.

“Quién no recuerda a sus maestras, a sus maestros. Lo que somos, en buena medida, depende de lo que hicieron con nosotros en las aulas, las maestras, los maestros. Por eso, el compromiso de no maltratarlos”, aseguró el presidente en un video difundido en sus redes sociales.

MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su sexenio no se maltrata a las y los maestros del país.

Dijo que si el país no avanzaba en materia educativa era porque “estaban abandonadas las escuelas, no se avanzaba porque no se ayudaba con becas a los estudiantes”. Ahora, aseveró, “es distinto”,

“Se están reparando las escuelas con el programa La escuela es nuestra, se están mejorando los contenidos educativos, se están entregando 11 millones de becas a estudiantes de familias pobres y lo que considero más importante, se respeta la dignidad de las maestras y de los maestros, valoremos mucho lo que hacen”, destacó.

También les envió “un saludo fraterno, cariñoso, a todas las maestros y maestros de México en su día”, y aseguró que “son parte fundamental de la vida pública de nuestro país”.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 1.2 millones de personas de 20 años y más se dedican a la docencia en educación básica.

Del total, el 69.9 por ciento son mujeres y el 30.1 restante, hombres. Su edad promedio es de 40 años y el 82.1 por ciento tiene una formación académica como profesor o en una carrera relacionada con las ciencias de la educación.