AMLO asegura que ni él ni su hermano Pío son corruptos; pide a FGR abrir evidencia del caso

El titular del Poder Ejecutivo Federal pidió a la Fiscalía General de la República abrir las evidencias que el Instituto Nacional Electoral (INE) le solicitó, por los videos en los que presuntamente Pío Lorenzo López Obrador recibe dinero en efectivo de David León Romero, ex director general de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

La defensa del hermano de Andrés Manuel López Obrador planteó que el Presidente acudiera a declarar ante la FGR e informara respecto al origen y destino de los recursos. Sin embargo, el mandatario nacional señaló que en caso de ser necesario, mandaría un texto a la Fiscalía General de la República, donde daría su versión, además de que afirmó que no tiene nada de qué avergonzarse.

“Pues no acudir [a declarar], pero sí enviar un texto, no tengo nada yo de qué avergonzarme, no hay ningún problema. Y deberían entregar toda la información al INE, a esa institución tan respetable”, ironizó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Que se entregue todo, ¿qué puede suceder? Nada. Más que la politiquería, las ocho columnas y no pasa nada”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal. No obstante, respecto al conocimiento que tiene o no del dinero entregado como aportaciones para el movimiento político de Morena, aseveró que esa información la pondrá en la carta que enviará a la FGR.

“Eso en su momento lo pondría yo en la carta, no tengo de qué avergonzarme”, aclaró López Obrador.

“¿Qué sabe usted del caso?”, le cuestionó una reportero. “No, no, no, yo sé lo que usted sabe exactamente, eso es lo único que sé, lo que sé es que yo no soy corrupto”, sostuvo el presidente. “¿Y su hermano?”, insistió el periodista. “Tampoco”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal.