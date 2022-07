AMLO califica de ‘indigno’ cateo en casa de Alito en Campeche

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el cateo realizado por agentes de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Campeche, a una mansión de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, del Partido Revolucionario Institucional.

El domicilio particular está ubicado en el Fraccionamiento Lomas del Castillo, en la capital homónima de dicha entidad, como parte de la carpeta de investigación CI-2-2022-31-42, por los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal, peculado, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades. Sin embargo, el político priista, también conocido como “Alito”, indicó que todo era un “show mediático”, ya que, según dijo, todos sus bienes han sido adquiridos de manera legal.

“Quiero expresar mi inconformidad con la forma en que se hizo un proceso judicial en Campeche. Hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque es indigno, porque no se puede humillar la dignidad de las personas [...] Entonces, eso que quede constancia, no estoy defendiendo al señor, estoy diciendo que esos procedimientos no deben prevalecer en un país democrático y respetuoso”, expresó el político tabasqueño.