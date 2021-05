MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR), de investigar a Samuel García Sepúlveda y a Adrián de la Garza de los Santos, candidatos a gobernadores de Nuevo León por los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y por la alianza entre el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente, por posibles delitos electorales.

“Ayer los voceros del conservadurismo se arrancaban las vestiduras porque la Fiscalía abrió una investigación contra dos candidatos al Gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía. Aquí lo denuncié porque es un delito electoral”, explicó el mandatario nacional respecto al caso, en el que “un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra del voto abierta y descarada”.

“Que investigue la Fiscalía y que se aplique la ley. Es delito grave el fraude electoral. Si no, ¿para qué se creó la Fiscalía Electoral? ¿Para qué se reformó la Constitución si va a seguir lo mismo? no, aunque se enojen los conservadores hipócritas”, añadió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Cuestionado respecto a que él haya influido en esta decisión, respondió: “¿Cómo no voy a tener que ver? Claro que sí. Si es de dominio público, lo estoy diciendo. No podemos ser cómplices del fraude”.

“Si el Reforma no dice nada, pues ese es otro asunto. Si el Norte no dice nada y se quedan callados, ellos cumplen con la máxima del vasallo, que es la de obedecer y callar. Están alineados a [Carlos] Salinas [de Gortari]”, dijo el político tabasqueño.

“Yo siempre digo lo que pienso, y esto lo tenemos que hacer todos. Y lo voy a seguir diciendo. Es más, convoqué a los gobernadores a firmar una carta para cuidar que se garantizara la democracia, que sea limpias y libres porque va a ser algo excepcional, inédito”, agregó el mandatario nacional.

“Si yo viniera de la Administración pública, de ser dirigente, político, su no viniera del movimiento que ha luchado por décadas por la democracia, entonces me quedaría callado, si no fuese como los otros. Yo soy un dirigente que siempre lucha por la democracia”, insistió López Obrador.

”¿Cómo siendo presidente me voy a callar y a ser cómplice del fraude? De ninguna manera. El fraude nos ha dañado muchísimo, por eso no debemos de permitirlo y denunciar”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Y que la gente esté pendiente y que si hay camiones, tráiler transportando despensas, que se denuncie y que si hay mapaches electorales entregando dinero a cambio de votos, lo mismo, si se están utilizando bienes del Gobierno que son bienes del pueblo, vehículos, desde luego programas sociales, que se denuncie, sea quien sea. Que no haya impunidad”, finalizó.

El lunes 10 de mayo, por la noche, la FGR informó, que investiga a Samuel García Sepúlveda y a Adrián de la Garza de los Santos, candidatos a gobernadores de Nuevo León por los partidos MC y por la alianza entre el PRI y el PRD, respectivamente, por posibles delitos electorales.

A través de un comunicado, la FGR informó que se han recibido denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en contra de García Sepúlveda, su padre Samuel García Mascorro, su esposa Mariana Rodríguez Cantú, y su suegro, Jorge Rodríguez.

Los señalamientos de la UIF son por “por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales”.

La FGR aseguró que inició ya la carpeta de investigación por estos hechos y se están desahogando todas las pruebas, así como las denuncias, con el fin de tener a la brevedad una determinación jurídica sobre el caso.

La Fiscalía detalló que la denuncia contra García Sepúlveda, señala montos y fechas de movimientos financieros, así como a una serie de personas físicas y morales que estarían involucradas en estos hechos.

En el caso De la Garza de los Santos, la FGR indicó que la denuncia obedece al ofrecimiento de su “tarjeta rosa”, con la que promete entregar dinero a las mujeres que voten por él, si es que gana la elección.

Además, la FGR informó que, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), ha recibido varias denuncias por delitos que violentan el artículo 19 de la Constitución, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales.

Lo cual se ratifica en el artículo 7, fracción VII, y 6 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

AQUÍ EL COMUNICADO ÍNTEGRO:

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), ha dado respuesta inmediata a un gran número de denuncias ciudadanas, en el sentido de que se está violentando el artículo 19 de la Constitución Mexicana, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales, lo cual se ratifica en el artículo 7, fracción VII, y 6 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Este caso, del que se ha abierto la carpeta correspondiente, es el referido concretamente a ese ilícito, atribuido a Adrián “D”, por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa”, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León; lo cual significa la compra y coacción del voto.

Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente.

La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente.

Asimismo, se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra de Samuel “G”, candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León; de su padre Samuel “G”; de su esposa Mariana “R”; y del padre de esta, Jorge “R”; por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales. Todo lo cual se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad.

El pasado 7 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) toleró la compra de votos del candidato a la gubernatura de Nuevo León, por la alianza PRI y PRD.

“El INE está pensando en quitarle la candidatura de Morena al gobierno de San Luis Potosí y eso es lo más faccioso que puede haber. Ya les quitaron el registro a dos y ahora van por otra, pero ¿quién está financiando y cómo va a cumplir?”, indicó el mandatario nacional.

“Esto debería de ser motivo de una sanción, pero no hacen nada. Tenemos una lucha en contra del fraude con protesta, caminando y en el éxodo por la democracia”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.