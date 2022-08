AMLO confirma que limitarán vuelos en Aeropuerto de la Ciudad d México; encargarán obras de reforzamiento a Sheinbaum

La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez” tendrá un reforzamiento de su estructura de cimentación, lo que significará una inversión de 600 millones de pesos, mismos que gestionará de manera ejecutiva el Gobierno de la capital de la República, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que ante la saturación de obras que tiene a cargo la Federación y el Ejército, será el Gobierno de la capital de la República el que administre, licite y ejecute las obras de reforzamiento de la terminal aérea este mismo año.

“Vamos a reforzar la Terminal 2 y va a estar a cargo del Gobierno de la Ciudad de México la obra para reforzar, sobretodo la cimentación porque tiene problemas estructurales y ya hay un proyecto con ese propósito y se acordó que se va a reforzar”, indicó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.

Además, según lo expuso el titular del Poder Ejecutivo Federal, este año tendrán que toparse las operaciones del aeródromo capitalino, ya que estudios realizados por ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indican que su capacidad estructural no permite más operaciones aéreas.

“De todas formas, ya se tomó la decisión de limitar el número de vuelos. No hay mucho riesgo de que se esté trabajando en reforzar la terminal y estén las operaciones aéreas. Se van a limitar los vuelos porque está saturado en vuelos, están haciendo el análisis técnico, profesional para decir ‘ya no se puede’, porque no solo son más vuelos que los que pueden operarse en el Aeropuerto, sino más pasaje”, justificó López Obrador.

“Los aviones son más grandes que los de antes y eso significa más gente, entonces es el número de vuelos y el incremento de pasajeros, son muchas las operaciones en el aeropuerto y tenemos el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, entonces se va a ordenar el uso del aeropuerto”, abundó el político tabasqueño.

“Había dos opciones, apuntarlo para que se hiciera después una reparación de fondo y otra intervención para mediano y largo plazo y optamos por la segunda. Vamos a hacerlo porque está de por medio la seguridad de la gente, nada más que conste, que cuando hicieron esa terminal hablaron que era para 50 años y no aguantó porque no la hicieron bien, pero no nos vamos a poner a ver eso, tenemos que garantizar la seguridad de la gente”, detalló el mandatario nacional.