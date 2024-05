El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Gobierno de Estados Unidos, por lo que llamó “la pandemia del fentanilo” que vivían y señaló que “no estaban atendiendo las causas y se les hacía muy fácil echarle la culpa a México”.

Durante su conferencia de prensa matutina AMLO se refirió a la edición 2024, de la Evaluación de la Amenaza de las Drogas, por la Administración para el Control de Drogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés), que señaló, entre otras cosas, que cárteles mexicanos tenían presencia en 50 entidades de Estados Unidos.

López Obrador aprovechó para proyectar en la pantalla una entrevista realizada a Mike Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la DEA, quien señaló que el tema no era nuevo y además reconoció que los señalamientos al mandatario mexicano, en torno a presuntas relaciones con líderes del narcotráfico, carecían de sustento.

Asimismo, aprovechó para hablar del papel del Gobierno de México para contener los delitos y señalar que faltaba más compromiso por parte de su homólogo de Estados Unidos.

“Estamos aplicando una estrategia para que no haya muertos, homicidios, asesinatos en México, y ayudamos y cooperamos con el Gobierno de Estados Unidos, pero la prioridad, nuestro deber, es garantizar la paz y tranquilidad en México”, indicó.

“Como buenos vecinos ayudamos en todo lo relacionado al combate al narcotráfico, pero también ellos tienen que hacer su tarea. El principal problema de Estados Unidos en la actualidad es la pandemia de consumo de fentanilo, eso duele mucho porque pierden la vida 100 mil jóvenes”, insistió.

“No están atendiendo las causas y se les hace muy fácil echarle la culpa a México, cuando como él dice [ex agente de la DEA], si hay consumo, va a ser México o cualquier país. Y yo agregaría, independientemente de donde llegue el fentanilo o los químicos para el fentanilo, hay que pensar en la adicción, porque ahora es fentanilo, pero puede ser cualquier otra droga”, abundó.

“Sostengo que tiene que ver con la desintegración de las familias. El problema es por qué la adicción y lo que debe hacerse es atender eso y yo sostengo que eso tiene que ver con el abandono a los jóvenes, la desintegración de las familias”, enfatizó.

“Es una crisis social y eso no se resuelve con un policía en cada esquina, sino con alentar un estilo y forma de vida en donde no sea lo material lo más importante, el consumismo, el lujo barato, sino los valores culturales, espirituales”, agregó.

“No me voy a cansar de repetir lo importante de la herencia que recibimos de nuestros antepasados. De esas civilizaciones olvidadas, sometidas, que fueron las que nos dieron hasta ahora nuestra identidad y por eso es que el mexicano es honesto, trabajador, fraterno, por eso no se desintegran tanto las familias. Por eso no hay tanto consumo”, explicó.

“Tenemos que cuidar mucho hacia adelante que no aumente el consumo, porque cuando aumenta el consumo hay más violencia [...] ¿Dónde tenemos más homicidios?, donde hay más consumo en México”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano.